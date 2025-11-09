Snacke Urlaubsgefühl mit diesen sizilianischen Kichererbsen-Fladen

Gerichte, die beim ersten Bissen ein wohliges Gefühl von Urlaub, Strand und Sonne auslösen, sind uns die liebsten. Gerade jetzt, wenn das Wetter immer mäßiger wird und der Winter vor der Tür steht, wäre doch ein wenig kulinarischer Eskapismus ganz schön. Nach Sizilien zum Beispiel. Diese kleine Reise treten wir dank Panelle an. Dabei handelt es sich um frittierte Kichererbsen-Fladen, die traditionell in einem Brötchen verspeist werden. Bereite sie zu und schaffe dein eigenes Urlaubs-Feeling zu Hause!

Panelle: frittierte Kichererbsen-Fladen aus Sizilien

Stell dir vor, du müsstest jetzt nicht im grauen Deutschland sitzen, sondern könntest dich einfach mit einem Fingerschnipsen an einen wärmeren Ort transportieren. In einem Moment schaust du dem Regen beim Die-Fensterscheibe-Runterlaufen zu, im nächsten – klick – bist du am Strand in Sizilien und genießt ein Granita und einen Kaffee. Teleportation ist leider noch nicht erfunden, aber ein bisschen kannst du dir die Illusion von Urlaub doch ins Herz holen. Bereite einfach ein regionales Gericht zu. Schon beim ersten Bissen wirst du merken: Dein Herz wird leichter, deine Sorgen rücken in weite Ferne und alles, was zählt, ist der Genuss.

Ein Rezept, das genau diesen Effekt mit sich bringt, sind Panelle. Dabei handelt es sich um sizilianische Kichererbsen-Fladen, die in Olivenöl knusprig frittiert werden. Neben Kichererbsenmehl bestehen sie außerdem nur aus Wasser, Salz, Pfeffer und frischer Petersilie. Traditionell werden sie zu Fladen oder Kroketten geformt und dann in Olivenöl knusprig ausgebacken.

Kichererbsen spielen in Sizilien schon seit Jahrhunderten eine große Rolle. Arabische Besetzer brachten die Hülsenfrucht bereits im neunten Jahrhundert als Grundnahrungsmittel mit. Zwar hörte die Besetzung irgendwann auf, aber die Kichererbse blieb. Bis heute spielt sie in vielen Gerichten in ganz Italien eine wichtige Rolle. Heute stehen überall auf Sizilien kleine Wägen, die den beliebten Snack verkaufen. Somit sind Panelle viel mehr als nur eine deftige Nascherei, sie tragen eine reichhaltige Geschichte mit sich. Klassisch werden sie übrigens in einem Brötchen serviert.

Auch dich werden Panelle begeistern, da sind wir uns sicher. Sie vermitteln einfach ein tolles Urlaubsgefühl und machen richtig gute Laune. Leg am besten direkt los. Dazu schmeckt Caponata, ein weiterer Klassiker der Insel. Oder folge der Hülsenfrucht auf ihrem Weg durch Europa und probiere auch Farinata aus Genua oder Socca aus Nizza. Einfach himmlisch!

Panelle: sizilianische Kichererbsenfladen Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Kichererbsenmehl

900 ml Wasser

1 TL Salz

1 EL frische Petersilie fein gehackt

Olivenöl zum Ausbacken Zubereitung Vermische Kichererbsenmehl, Wasser und Salz in einem Topf und erhitze das Ganze bei geringer Hitze, bis die Masse andickt. Füge die Petersilie hinzu. Rühre die Masse auf schwacher Hitze für etwa 30 Minuten kräftig durch. Sobald die Masse homnogen und klebrig ist, ist sie fertig. Schalte den Herd aus und gib alles auf ein Backpapier. Schneide die Masse zu Schnitten oder rolle sie zu Kroketten. Erhitze etwa einen Fingerbreit Olivenöl in einer Pfanne und backe die Panelle darin portionsweise golden aus. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Notizen Serviere die Panelle in einem fluffigen Sesambrötchen.

