Diese köstlichen Zucchini-Rollen erobern die Küche

Schneide die Zucchini mit einem Schäler in Streifen, bestreue sie mit etwas Salz und platziere jeweils 3 Streifen versetzt nebeneinander.

Schlage die Eier in einer Schüssel auf. Fülle Mehl und Paniermehl in getrennte Schüsseln.

Erhitze das Öl in einer Pfanne.

