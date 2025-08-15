Diese Zucchini-Rollen erobern die Küche

Wir lieben Rezepte mit Zucchini und freuen uns, dass die Saison der Sommerkürbisse noch nicht vorbei ist. Die meist länglich grünen Früchte haben einen milden Geschmack und harmonieren so hervorragend mit vielen anderen Zutaten. Wir möchten dir heute unsere panierten Zucchini-Cannelloni vorstellen. Sie sind herzhaft, knusprig und passen in jede Situation.

Panierte Zucchini-Cannelloni: lecker knusprig

Zucchini sind bekannt für ihren hohen Wassergehalt und ihren leicht süßlichen Geschmack. In Kombination mit Käse, Schinken und einer knusprigen Panade sind sie perfekt als Fingerfood auf Partys, als Beilage oder auch als leckerer Hauptgang.

Für die Zubereitung der Zucchini-Cannelloni benötigst du natürlich Zucchini sowie einige Scheiben Käse und Schinken. Die Zucchini wäschst du zuerst und schneidest sie dann mithilfe eines Sparschälers in dünne Streifen. Diese bestreust du anschließend mit etwas Salz und legst jeweils drei Streifen überlappend nebeneinander. Lege dann eine Scheibe Käse und Wurst auf die Streifen und rolle sie ein. Die einzelnen Zucchini-Cannelloni musst du jetzt nur noch in Ei, Mehl und Paniermehl panieren und in einer Pfanne mit Öl ausbacken. Die Zucchini bleibt dabei schön saftig und die Panade sorgt für den perfekten Biss.

Die panierten Rollen schmecken sowohl warm als auch kalt. Und wer es noch etwas würziger mag, kann die Panade mit ein wenig Pfeffer, Parmesan oder Chili verfeinern.

Worauf wartest du noch? Schau dir unser Video genau an und bereite deine eigenen Zucchini-Rollen zu. Sie werden dich und deine Gäste überzeugen!

Zucchini lassen sich herrlich auf unterschiedliche Art und Weise zubereiten. Die Spaghetti mit Zucchini-Soße sind das ideale Sommergericht. Einfach und lecker sind auch die Zucchinipuffer mit Käse. Benötigst du ein tolles Fingerfood-Rezept, probiere doch mal die

Zucchini-Parmesan-Chips. Da bleibt kein Krümel übrig!

Panierte Zucchini-Cannelloni Adrianna 3.87 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 mittlere Zucchini

4 Scheiben Käse

4 Scheiben Schinken

2 Eier

100 g Paniermehl

100 g Mehl

1/2 Tasse Frittieröl z.B. Sonnenblumenöl Zubereitung Schneide die Zucchini mit einem Schäler 🛒 in Streifen, bestreue sie mit etwas Salz und platziere jeweils 3 Streifen versetzt nebeneinander.

Lege je eine Scheibe Käse und Schinken obendrauf. Den Abschluss bildet eine weitere Schicht aus 3 Zucchinistreifen.

Rolle die Zucchinistreifen dann ein.

Schlage die Eier in einer Schüssel auf. Fülle Mehl und Paniermehl in getrennte Schüsseln.

Erhitze das Öl in einer Pfanne.

Paniere die Zucchini-Cannelloni in Mehl, Ei, Paniermehl und brate sie von beiden Seiten goldbraun in der Pfanne an.

