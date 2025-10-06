Selbstgemachter Paprika-Feta-Dip: besser als jeder gekaufte

Paprika, Feta und ein Hauch Zitrone: eine Kombination, die einfach immer geht! Dieser cremige Paprika-Feta-Dip ist perfekt für dich, wenn du es herzhaft, würzig und unkompliziert liebst. Ob als Brotaufstrich, zu Gemüse oder als Highlight auf der Antipasti-Platte – dieser Dip macht alles mit. Appetit bekommen? Ich zeige dir, wie du den köstlichen Dip zubereitest.

So machst du den Paprika-Feta-Dip

Die Zubereitung ist wirklich recht einfach. Alles, was du für den Dip brauchst sind rote Paprika, Feta, etwas Joghurt, Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer sowie, wenn du magst, Knoblauch. Als erstes röstest du die Paprika für einige Weile im Ofen, bis ihre Schale aufplatzt oder sich dunkel verfärbt. Beim Rösten entfaltet die Paprika noch mehr ihrer süßlichen Aromen, die später herrlich mit dem salzigen Feta harmonieren.

Nach dem Rösten müssen die Paprika abkühlen, sodass du die Schale entfernen kannst. Dann wandert alles mit den restlichen Zutaten in einen Mixer und wird zu einem Dip püriert. Richte den fertigen Paprika-Feta-Dip in einer Schale an. Streue etwas Paprikapulver sowie frisches gehacktes Basilikum darüber.

Du liebst es, in der Küche zu experimentieren? Unser Rezept für Paprika-Feta-Dip lässt sich nach Lust und Laune abwandeln. Wenn du es schärfer magst, kannst du etwas Cayennepfeffer oder ein paar Chiliflocken hinzufügen. Du wünschst dir eine intensive Kräuternote? Ein bisschen frische Minze gibt dem Ganzen eine spannende Frische und sorgt für Kontrast. Für eine Extraportion Cremigkeit kannst du jederzeit eine halbe Avocado untermixen. Und der Einsatz von Limettensaft oder weißem Balsamico-Essig statt Zitronensaft bringt eine ganz neue geschmackliche Nuance ins Spiel. Probier’s aus!

