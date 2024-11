Unser Paprika-Kartoffel-Topf ist ideal fürs Familienessen

Schnelle Gerichte mit Kartoffeln gehen doch immer! Wir lieben die tolle Knolle und freuen uns, wenn wir ein neues Rezept damit kochen können. So wie diesen Paprika-Kartoffel-Topf, der uns mit roten Linsen und mediterranen sowie orientalischen Gewürzen sofort überzeugt hat. Fixe Küche zum Mittagessen oder Feierabend: Veggie-Herz, was willst du mehr?

Rezept für Paprika-Kartoffel-Topf mit roten Linsen

Die Zubereitung des Eintopfs ist denkbar einfach: Kartoffeln und Paprika werden in kleine Stücke geschnitten und zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch und roten Linsen angebraten. Anschließend fügst du Brühe, gehackte Tomaten und Tomatenmark hinzu und lässt alles köcheln, bis das Gemüse und die Linsen weich sind und sich die Aromen verbunden haben. Mit Gewürzen sowie Salz und Pfeffer wird der Topf abgeschmeckt und schon ist das köstliche Gericht fertig.

Verschiedene mediterrane und orientalische Gewürze wie Oregano, Kräuter der Provence, aber auch Curry und Kreuzkümmel verleihen dem Paprika-Kartoffel-Topf einen intensiven Geschmack. Magst du eins der Gewürze aus der Zutatenliste nicht, kannst du es natürlich weglassen oder durch ein anderes nach deinem Geschmack ersetzen.

Das Beste am Paprika-Kartoffel-Topf ist, dass er sich wunderbar vorbereiten lässt und zum Aufwärmen eignet. So hast du auch an stressigen, vollgepackten Tagen ein leckeres und nahrhaftes Essen auf dem Tisch, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen.

Insgesamt ist der Paprika-Kartoffel-Topf ein echter Allrounder in der Küche. Er ist einfach zuzubereiten, unglaublich lecker und perfekt für jeden Tag. Und steht in 30 Minuten auf dem Tisch.

