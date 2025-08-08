Unser Paprika-Kartoffel-Topf ist ideal fürs Familienessen

Schnelle Gerichte mit Kartoffeln gehen doch immer! Wir lieben die tolle Knolle und freuen uns, wenn wir ein neues Rezept damit kochen können. So wie diesen Paprika-Kartoffel-Topf, der uns mit roten Linsen und mediterranen sowie orientalischen Gewürzen sofort überzeugt hat. Fixe Küche zum Mittagessen oder Feierabend: Veggie-Herz, was willst du mehr?

Rezept für Paprika-Kartoffel-Topf mit roten Linsen

Die Zubereitung des Eintopfs ist denkbar einfach: Kartoffeln und Paprika werden in kleine Stücke geschnitten und zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch und roten Linsen angebraten. Anschließend fügst du Brühe, gehackte Tomaten und Tomatenmark hinzu und lässt alles köcheln, bis das Gemüse und die Linsen weich sind und sich die Aromen verbunden haben. Mit Gewürzen sowie Salz und Pfeffer wird der Topf abgeschmeckt und schon ist das köstliche Gericht fertig.

Verschiedene mediterrane und orientalische Gewürze wie Oregano, Kräuter der Provence, aber auch Curry und Kreuzkümmel verleihen dem Paprika-Kartoffel-Topf einen intensiven Geschmack. Magst du eins der Gewürze aus der Zutatenliste nicht, kannst du es natürlich weglassen oder durch ein anderes nach deinem Geschmack ersetzen.

Das Beste am Paprika-Kartoffel-Topf ist, dass er sich wunderbar vorbereiten lässt und zum Aufwärmen eignet. So hast du auch an stressigen, vollgepackten Tagen ein leckeres und nahrhaftes Essen auf dem Tisch, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen.

Insgesamt ist der Paprika-Kartoffel-Topf ein echter Allrounder in der Küche. Er ist einfach zuzubereiten, unglaublich lecker und perfekt für jeden Tag. Und steht in 30 Minuten auf dem Tisch.

Paprika-Kartoffel-Topf Vanessa 4.37 ( 103 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 g Kartoffeln

2 rote Paprika

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

200 g rote Linsen

800 ml Gemüsebrühe

400 g gehackte Tomaten

50 g Tomatenmark

2 EL Petersilie

1 EL Oregano

1 EL Kräuter der Provence

2 EL Paprikapulver

1 TL Currypulver

1 TL Chili

1 Msp. Kreuzkümmel

1 Msp. Muskat

Salz

Pfeffer Zubereitung Hacke Zwiebel und Knoblauch fein. Wasche die Kartoffeln gründlich und schäle sie gegebenenfalls. Junge Kartoffeln können auch mit Schale gegessen werden. Schneide sie dann in Würfel. Wasche und schneide auch die Paprika in Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf. Schwitze die gehackte Zwiebel und den Knoblauch darin an, bis sie glasig sind.

Gib Paprikawürfel, Kartoffelwürfel und Linsen hinzu. Brate sie kurz mit an.

Lösche alles mit der Gemüsebrühe, den gehackten Tomaten und Tomatenmark ab. Würze den Eintopf mit den Gewürzen sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack und rühre alles gut um.

Lasse den Eintopf für 20-30 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln und die Linsen gar sind. Schmecke nochmals ab und würze gegebenenfalls nach.

Serviere den Eintopf heiß mit frisch gehackter Petersilie.

