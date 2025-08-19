Mediterrane Paprika-Pasta mit Feta: perfekt im Sommer

Pasta aus dem Ofen? Oh ja! Mit unserem heutigen Rezept zauberst du Nudeln mit Paprika und Feta aus dem Ofen. Bring mediterranes Flair in deine Küche und lass dich vom cremigen Geschmack dieses Nudelgerichts überzeugen!

Paprika-Pasta mit Feta, die glücklich macht

Das Besondere an der Paprika-Pasta mit Feta aus dem Ofen ist ihre Vielseitigkeit. Ob als schnelles Abendessen nach einem langen Arbeitstag oder als herzhaftes Gericht für einen gemütlichen Abend mit Freunden – die Pasta passt zu vielen Gelegenheiten.

Für die leckere Soße gibst du Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Feta zusammen mit Öl und Kräutern in eine Auflaufform und garst sie für eine knappe halbe Stunde im Ofen. Danach gießt du einen Schuss Wein, Brühe und Sahne dazu und pürierst das Gemüse mit einem Pürierstab. Schmecke die Soße noch mit einem Spritzer Zitronensaft und Zucker ab. Jetzt brauchst du die Soße nur noch mit al dente gekochten Nudeln in einer Pfanne vermengen und noch einmal durchziehen lassen.

Die Paprika-Pasta mit Feta aus dem Ofen ist ein einfaches, schnelles und unglaublich leckeres Gericht, das mit seinen Aromen überzeugt. Die Kombination aus süßen Paprikaschoten, herzhaftem Feta und aromatischen Gewürzen bringt dir im Handumdrehen den Geschmack des Mittelmeers nach Hause.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du auch nicht genug von Pasta bekommen kannst, probiere auch unser Rezept für Orecchiette mit Lachs und Erbsen in Dillsoße aus. Oder gönne dir mit den Nudeln in Tomaten-Sahnesoße einen Teller Pasta-Glück. Die Spaghetti mit Zucchini-Soße sind das ideale Rezept für alles Pasta-Fans.

Paprika-Pasta mit Feta Anke 4.21 ( 144 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 2 große rote Paprika

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

60 ml Olivenöl z.B. diese hier 🛒

2 EL Tomatenmark

1 TL Rosmarin getrocknet

1 TL Oregano getrocknet

1,5 TL Salz

1 EL Paprikapulver edelsüß

1 Msp. Cayennepfeffer

1 TL Pfeffer

100 g Feta grob gewürfelt

ein Schuss Weißwein optional

150 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

1 EL Zucker

Zitronensaft optional Außerdem: 250 g Nudeln z.B. Spaghetti oder Bandnudeln

eine Handvoll Feta zerbröselt Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor.

Wasche und entkerne die Paprika. Schneide sie in grobe Stücke.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch. Achtel die Zwiebeln und drücke die Knoblauchzehen leicht an.

Gib Olivenöl, Tomatenmark, Kräuter, Feta und Gewürze zusammen mit dem Gemüse in eine Auflaufform und vermenge alles gut miteinander.

Gare das Gemüse 25 Minuten im Ofen.

Koche währenddessen die Pasta nach Packungsanleitung al dente.

Hole das Gemüse aus dem Ofen und lösche es mit einem Schuss Wein sowie der Brühe und Sahne ab.

Püriere alles mit einem Pürierstab und schmecke die Soße mit Zucker und Zitronensaft ab.

Gieße die Nudeln ab und gib sie zusammen mit der Soße in eine Pfanne. Vermenge alles gut miteinander und lass es einige Minuten in der Pfanne ziehen.

Serviere die Paprika-Pasta mit etwas zerbröseltem Feta.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.