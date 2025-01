Kochen im Winter: Es gibt einen Paprikatopf mit Hackfleisch

Heute wird’s mal wieder etwas deftiger in unserer Küche: Wir kochen nämlich einen Paprikatopf mit Hackfleisch. Der schmeckt im kalten Winter natürlich besonders lecker, macht aber auch an den übrigen Tagen im Jahr satt. Also, isst du mit? Dann lass uns direkt loslegen!

Deftiger Paprikatopf mit Hackfleisch: einfach nur lecker

In unseren Paprikatopf mit Hackfleisch kommen noch andere gute Zutaten, zum Beispiel Champignons, Frischkäse und Sahne. Das Gericht macht schon während des Kochens Lust darauf, es zu probieren. Etwa, wenn wir die klein geschnittenen Pilze zusammen mit Zwiebeln anbraten. Duftet köstlich, oder? Auch beim Braten des Hackfleisches läuft uns gleich das Wasser im Mund zusammen.

Du kannst das Rezept für den Paprikatopf mit Hackfleisch übrigens ganz nach Belieben anpassen. Wenn du beispielsweise keine Pilze magst, lass sie einfach weg oder ersetze sie mit einem Gemüse deiner Wahl. Zum Ablöschen musst du außerdem keinen Rotwein verwenden, falls du lieber auf Alkohol beim Kochen verzichten möchtest. Und solltest du dich vegetarisch oder sogar vegan ernähren, tausche tierische Zutaten einfach durch pflanzliche Alternativprodukte aus. Statt Hackfleisch kannst du beispielsweise Sojaschnetzel oder Linsen verwenden.

Viel Arbeit hast du nicht, wenn du den Paprikatopf mit Hackfleisch nachkochen möchtest. Etwas Zeit solltest du allerdings einplanen, je nachdem, wie fit du in der Küche bist, dauert die Zubereitung etwa eine Dreiviertelstunde. Aber kompliziert ist sie nicht, sodass du das Gericht auch nach einem langen Tag ohne Probleme zaubern kannst.

Liebst du deftige Eintöpfe, dann schmeckt dir sicher auch unser Bolognese-Eintopf. Ein Pfälzer Winzertopf mit Rindfleisch und Weißkohl und dieser Bauerntopf mit Rosenkohl sind ebenfalls aromatisch und lecker. Und, für welches Rezept entscheidest du dich als Erstes?