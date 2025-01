Leckere Beilage: Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer

Alle sind im Airfryer-Fieber! Auch wir bei Leckerschmecker haben uns angesteckt und sind ganz begeistert davon, was man mit einer Heißluftfritteuse so alles anstellen kann. Ob Snacks, Beilagen, ganze Hauptspeisen oder sogar Dessert: Das Küchengerät ist eine wahre Wundertüte. Heute zeigen wir dir, wie du knusprig gebackenes Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer genießen kannst.

Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer: würzig und lecker

Unser Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer schmeckt wunderbar als Beilage zu Fleisch- und Fischgerichten. Du kannst es aber auch als leichte Hauptmahlzeit genießen, etwa in der Mittagspause oder zum Abendessen. Wir empfehlen dazu frisches Baguette oder einen leckeren Dip.

Das Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer bereiten wir dieses Mal mit Zucchini und Süßkartoffel vor. Aber wie so oft gilt: In die Heißluftfritteuse darf, was dir schmeckt. Oder was der Kühlschrank und die Vorratskammer eben so hergeben. So passt im Herbst Kürbis toll dazu, aber auch Brokkoli schmeckt mit Parmesan überbacken wirklich wunderbar aromatisch.

Tipp: Um dir Abwasch zu ersparen, kannst du den Korb deiner Heißluftfritteuse mit Backpapier auslegen, bevor du das Gemüse darin garst.

Die Arbeit ist hier schnell getan: Beginne damit, das Gemüse vorzubereiten. Die Zucchini wird gewaschen, die Süßkartoffeln wird geschält. Beides schneidest du im Anschluss klein. Ganz egal, ob Würfel, Stifte oder Scheiben, Hauptsache, die Gemüsestücke sind in etwa gleich groß, damit die gleichmäßig durchgaren können.

Nun würzt du das Gemüse, und auch hier hast du freie Wahl. Wir haben uns klassische für Salz und Pfeffer und getrocknete Kräuter entschieden. Der geriebene Parmesan bringt noch einmal extra viel würziges Aroma mit und kommt ebenfalls mit in die Schüssel. Dazu noch etwas Öl, und dann wird alles vermengt und gebacken. Nach maximal 30 Minuten ist dein Parmesan-Gemüse aus dem Airfryer fertig. Und, wie schmeckt es dir?

Die Auswahl an Rezepten für das beliebte Küchengerät ist auch bei uns mittlerweile stattlich. Wir haben bereits Gnocchi aus dem Airfryer gesnackt und Frikadellen im Airfryer zubereitet. Dazu schmecken knusprige Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse. Und wer es lieber süß mag, gönnt sich zum Nachtisch – oder zwischendurch – Churros aus dem Airfryer. Mhm, lecker!