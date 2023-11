Ein Versprechen können wir gleich zu Beginn abgeben: Sobald diese mit Parmesan überbackenen Kartoffeln auf den Tisch kommen, werden sie rasanter verschwinden, als du “Parmesan-Kartoffeln” aussprechen kannst. Diese gratinierten Erdäpfel überzeugen durch ihren köstlich würzigen und knusprigen Geschmack. Sie eignen sich hervorragend als Highlight auf einem Partybuffet oder als Begleitung zu Burgern und anderen Gerichten. Für eine zusätzliche Geschmacksexplosion kannst du die Parmesan-Kartoffeln auch mit einem knackigen Salat kombinieren, wodurch sie zu einem unwiderstehlichen Mittagessen für die nächste Pause werden. Oder wie wäre es mit einem leckeren Dip als Begleitung? Du siehst: Die Möglichkeiten sind vielfältig!

Im Ofen gratinierte Parmesan-Kartoffeln

Für die Zubereitung der Parmesan-Kartoffeln haben wir noch einen Tipp: Damit die nämlich besonders knusprig werden, kannst du sie statt auf einem Blech oder in einer Auflaufform auch auf einem Ofengitter garen. Dabei solltest du nur nicht vergessen, unter das Gitter ein Backblech, das du mit Backpapier ausgelegt hast, zu schieben, falls der Käse heruntertropft.

Du hast Lust auf die Parmesan-Kartoffeln bekommen? Wunderbar, die Zubereitung ist wirklich kinderleicht und erfordert nicht viele Zutaten. Wir empfehlen, kleine Kartoffeln wie beispielsweise Drillinge zu verwenden. Die brauchst du lediglich einmal der Länge nach zu halbieren. Nutzt du größere Knollen, schneide diese am besten in dickere Scheiben. Oder wie wäre es mit sogenannten Smashed Potatoes? Dafür kochst du die Kartoffeln kurz an, gießt das Wasser ab und zerdrückst die Knollen dann vorsichtig mit dem Boden eines Glases, bevor du sie mit Käse und Co. verfeinerst.

So, nun haben wir dir aber wirklich genug Tipps gegeben – es wird Zeit für die Parmesan-Kartoffeln. Los geht’s!

Parmesan-Kartoffeln Franziska 4.44 ( 44 Bewertungen) Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln

3 Knoblauchzehen

60 ml Olivenöl

1 EL Rosmarin getrocknet

1 EL Thymian getrocknet

Salz

Paprikapulver

2-3 EL (veganer) Parmesan gerieben

40 g Paniermehl alternativ Semmelbrösel Anleitungen Heize zuerst den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor. Währenddessen kannst du die Kartoffeln schälen oder gründlich waschen. Schneide sie dann in Scheiben, Würfel oder Spalten und fülle die Kartoffelstücke in eine große Schüssel.

Ziehe den Knoblauch ab und presse oder reibe ihn, dann vermische ihn mit dem Olivenöl. Gib die getrockneten Kräuter ebenfalls zum Olivenöl und vermische alles miteinander. Schmecke die Mischung mit Salz und Paprikapulver ab.

Gieße das gewürzte Olivenöl über die Kartoffeln und vermische alles gut. Füge Parmesan und Paniermehl hinzu und rühre alles zusammen.

Lege als Nächstes ein Blech mit Backpapier aus oder fette eine große Auflaufform ein und verteile die Kartoffeln darauf. Backe sie 20 Minuten im Ofen, wende sie dann, erhöhe die Temperatur auf 200 Grad und gare sie weitere zehn Minuten. Hol die Parmesan-Kartoffeln heraus und serviere sie noch warm. Das war’s! Notizen Auch für Veganer geeignet: Nutze für die Parmesan-Kartoffeln einfach eine pflanzliche Käsealternative, die sich gut zum Gratinieren eignet. Am besten mischst du sie noch mit etwas Wasser, dann verläuft veganer Käse besser.

Noch mehr ausgefallene Kartoffelrezepte aus dem Ofen findest du gleich hier: