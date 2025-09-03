Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen: knusprige Beilage mit würzigem Käse

Diese köstlichen Parmesan-Kartoffeln sind ein Genuss für die Sinne, das können wir dir versichern! Kaum sind sie auf dem Tisch, verschwinden sie im Nu. Ihre einzigartige Geschmackskombination aus würziger, käsig-salziger Note und ihrer herrlichen Knusprigkeit begeistert jeden.

Im Ofen gratinierte Parmesan-Kartoffeln

Ob als Beilage zu Burgern und anderen Gerichten, auf einem Silvesterbuffet oder als Teil eines frischen Salats für die Mittagspause – Parmesan-Kartoffeln passen einfach immer. Auch als Fingerfood vor dem Fernseher mit einem selbstgemachten Dip sind sie unschlagbar. Ganz egal, für welche Variante du dich entscheidest: Diese Kartoffeln sind ein wahrer Gaumenschmaus!

Für die Zubereitung der Parmesan-Kartoffeln haben wir noch einen Tipp: Damit die nämlich besonders knusprig werden, kannst du sie statt auf einem Blech oder in einer Auflaufform auch auf einem Ofengitter garen. Dabei solltest du nur nicht vergessen, unter das Gitter ein Backblech, das du mit Backpapier ausgelegt hast, zu schieben, falls der Käse heruntertropft.

Schon gewusst? Wir verraten dir in unserem Leckerwissen, wie du Erdäpfel ganz schnell garen kannst: Kartoffeln kann man nämlich in der Mikrowelle kochen. Außerdem spannend: Erfahre, ob du keimende Kartoffeln noch essen kannst.

Du hast Lust auf die Parmesan-Kartoffeln bekommen? Wunderbar, die Zubereitung ist wirklich kinderleicht und erfordert nicht viele Zutaten. Wir empfehlen, kleine Kartoffeln wie beispielsweise Drillinge zu verwenden. Die brauchst du lediglich einmal der Länge nach zu halbieren. Nutzt du größere Knollen, schneide diese am besten in dickere Scheiben. Oder wie wäre es mit sogenannten Smashed Potatoes? Dafür kochst du die Kartoffeln kurz an, gießt das Wasser ab und zerdrückst die Knollen dann vorsichtig mit dem Boden eines Glases, bevor du sie mit Käse und Co. verfeinerst.

Noch mehr ausgefallene Kartoffelrezepte aus dem Ofen findest du gleich hier:

So, nun haben wir dir aber wirklich genug Tipps gegeben – es wird Zeit für die Parmesan-Kartoffeln. Los geht’s!