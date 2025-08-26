Parmesan und Pilze: Das perfekte Suppen-Duo

Du schmeißt eine Dinner-Party für deine Freunde und brauchst noch das passende Menü? Here we go! Wir empfehlen diese Parmesan-Pilzsuppe als Vorspeise. Sie kombiniert Austernpilze, Kräuterseitlinge und Champignons mit würzigem Parmesan. Eine Suppe, die elegant, cremig und einfach köstlich ist. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Parmesan-Pilzsuppe: cremig, würzig, herbstlich

In großen Schritten nähern wir uns dem Spätsommer und damit früher oder später auch dem Herbst. Wenn es nach den Pilzen geht, die wir bereits überall in den Einkaufsläden und an den Marktständen bekommen, steht die goldene Jahreszeit ungeduldig in den Startlöchern. Ganz gleich, ob du zum Team „Sommerliebe“ oder „Endlich Herbst!“ gehörst, unsere Parmesan-Pilzsuppe ist und bleibt köstlich.

Anfangs bin ich nie auf die Idee gekommen, Pilze zu Suppe zu verarbeiten. Meistens wanderten sie bei mir in irgendwelche Gemüsepfannen oder auf den Grill. Dabei lassen sie sich so vielseitig zubereiten. Im Airfryer, als Gratin, gefüllt und gebacken, ja sogar paniert als Schnitzel! Ich widme mich heute der Zubereitung als Suppe.

Für die Parmesan-Pilzsuppe brauchst du Pilze deiner Wahl, Parmesan, wenn du magst einen Schluck Weißwein, Gemüsebrühe, Sahne, eine Zwiebel und Kartoffel sowie etwas Salz, Pfeffer, Rosmarin und geriebene Muskatnuss. Pilze werden mit Kartoffelwürfeln und Zwiebeln in der Pfanne angebraten und dann mit Wein und Brühe abgelöscht. Danach darf alles vor sich hin köcheln, bevor es püriert wird. Zum Schluss wird die Sahne und der Parmesan untergerührt und mit Gewürzen abgeschmeckt. Fertig ist der Suppengenuss!

Natürlich schmeckt unsere Parmesan-Pilzsuppe pur schon richtig lecker, mit einem knusprigem Stück Brot aber noch besser. Ob Baguette, Ciabatta oder ein dunkles Sauerteigbrot, das du kurz im Ofen anröstest: Nichts macht mehr Spaß, als in die Suppe zu tunken und den noch so kleinsten Tropfen aufzusaugen. Bonus-Tipp: Wenn du richtig fancy sein willst, reibe ein bisschen Knoblauch auf das warme Brot oder gib eine kleine Schicht Butter drauf. Zum Reinlegen!

Wenn du es noch ein Level knuspriger und käsiger möchtest, back dir zusätzlich ein paar Parmesan-Chips. Einfach etwas geriebenen Parmesan in kleinen Häufchen auf ein Backblech streuen und knusprig backen. Alternativ tun es auch fertige (Käse-)Cracker, wenn die Zeit drängt.

Für alle Fleischesser an der Dinner-Tafel, kannst du mit gebratenem Speck als Garnitur einen knusprigen Touch zur Parmesan-Pilzsuppe hinzufügen. Das rauchige Aroma passt toll zu den Pilzen und gibt einen kleinen Extracrunch.

Gerade an verregneten Tagen geht doch nichts über eine warme Suppe. Während der Pilzsaison lassen wir uns daher eine feine Pfifferlingcremesuppe, diese ungarische Pilzsuppe oder unsere Maronen-Pilzsuppe schmecken. Probier’s aus!

Parmesan-Pilzsuppe Olivia 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Austernpilze

200 g Kräuterseitlinge

150 g braune Champignons

1 Kartoffel mehlig kochend

1 kleine Zwiebel

1-2 Zweig(e) frischer Rosmarin

2 EL Butter

50 ml Weißwein

750 ml Gemüsebrühe

150 ml Sahne

70 g Parmesan gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

1 EL Zitronensaft Zubereitung Putze die Pilze mit Hilfe einer Pilzbürste 🛒 und schneide sie in feine Stücke. Schäle die Kartoffel und würfle sie klein. Schäle und hacke die Zwiebel klein. Wasche, trockne und zupfe die Nadeln von den Rosmarinzweigen.

Erhitze Butter in einem Topf und dünste die Zwiebel darin glasig an.

Gib die Pilze dazu und brate sie für etwa 5 Minuten an. Schöpfe ein paar davon für später zum Garnieren aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Füge die Kartoffelstücke und den Rosmarin hinzu. Rühre alles gut durch.

Lösche optional mit etwas Weißwein ab. Und lass das Ganze auf- und kurz einkochen. Gieße die Brühe dazu und lass die Suppe 15-20 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind.

Püriere die Suppe fein. Gib dann die Sahne und den Parmesan dazu und rühre gut um.

Schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zitronensaft ab.

Serviere die Suppe heiß und dekoriere sie mit ein paar Rosmarinnadeln und gebratenen Pilzen.

