Parmesan-Spargel aus dem Airfryer: Diese Beilage darf im Frühling nicht fehlen

Langsam starten wir in die Spargelzeit. Die ersten, frisch gestochenen Stangen gibt es bereits zu kaufen. Wir haben ein Bund der grünen Exemplare ergattert und machen daraus knusprigen Parmesan-Spargel aus dem Airfryer.

Lecker und knusprig: Parmesan-Spargel aus dem Airfryer

Du brauchst dafür nicht viele Zutaten, nur frischen Spargel, etwas Paniermehl, Eier, geriebenen Parmesan und Gewürze. Wasche zunächst den Spargel und entferne die unteren, holzigen Enden. Anders als weißen Spargel musst du die grünen Stangen nicht schälen. Das erspart dir bei der Zubereitung eine Menge Zeit. Achte aber darauf, dass du den Spargel eventuell etwas kürzen musst, damit sie in den Korb des Airfryers passen.

Streue dann etwas Mehl auf einen Teller, verquirle die Eier auf einem zweiten Teller und mische das Paniermehl mit geriebenen Parmesan und Gewürzen wie Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer auf einen dritten Teller. Wälze die Stangen zuerst in Mehl, anschließend in Ei und zum Schluss in der Semmelbrösel-Mischung. Drücke die Panade gut an und lege den Spargel in den Airfryer-Korb. Es ist wichtig, dass sich die Stangen dabei nicht überlappen, damit sie gleichmäßig gar werden. Eventuell sind daher mehrere Durchläufe nötig.

Backe den Spargel für rund zehn Minuten, bis die Panade goldbraun und knusprig ist. Wende die Stangen aber nach der Hälfte der Garzeit einmal. Danach kannst du den Parmesan-Spargel aus dem Airfryer auch schon genießen.

Der Vorteil an der Zubereitung im Airfryer: Die Panade wird gleichmäßig gebräunt und knusprig, ohne das die Gefahr besteht, dass sie an einer Stelle verbrennt. Außerdem bleibt der Spargel von innen schön saftig.

Der grüne Spargel in Parmesan-Semmelbrösel-Panade schmeckt besonders gut mit einer leichten Aioli oder einer Zitronen-Crème fraîche. Er macht sich als Fingerfood beim Osterbrunch ebenso gut wie als Gemüsebeilage zu Nudeln. Lecker ist der panierte Parmesan-Spargel aus dem Airfryer aber auch zu Lachs, Hühnchen oder Gegrilltem.

Parmesan-Spargel aus dem Airfryer Judith 3.82 ( 32 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüner Spargel

50 g Mehl

2 Eier

80 g Semmelbrösel oder Panko gibt es online zum Beispiel hier 🛒

50 g Parmesan frisch gerieben

1 TL Knoblauchpulver

Salz und schwarzer Pfeffer Zubereitung Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Kürze die Stangen eventuell etwas, damit sie in den Airfryer passen.

Bereite die Panierstraße vor: Streue auf den ersten Teller das Mehl, verquirle auf dem zweiten Teller die Eier und vermenge auf dem dritten Teller das Paniermehl mit dem geriebenen Parmesan, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer.

Wälze die Spargelstangen dann zuerst in Mehl, anschließend im verquirlten Ei und zum Schluss in der Paniermehl-Parmesan-Mischung. Drücke die Panade gut an.

Lege den panierten Spargel direkt in nur einer Lage in den Korb des Airfryers. Achte darauf, dass sich die Stangen dabei nicht überlappen.

Heize den Airfryer auf 180 °C vor.

Gare den Spargel 10 Minuten, bis die Panade goldbraun und knusprig ist. Wende den Spargel nach der Hälfte der Zeit einmal für ein gleichmäßig knuspriges Ergebnis.

