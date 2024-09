Parmesan-Suppe: zum Weglöffeln gut

Was ist das erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Italien denkst? Aperol vielleicht? Oder Pizza? Bei mir ist es Parmesan. Ist aber auch kein Wunder, denn der würzige Käse ist nicht nur eine typisch italienische Spezialität, er veredelt mit seinem Aroma auch so manches Gericht. Wie der Name es bereits vermuten lässt, auch in der Parmesan-Suppe darf er natürlich nicht fehlen.

Parmesan-Suppe: würzig, aromatisch, lecker

Suppen passen zu jedem Anlass und jeder Jahreszeit. Sie schmecken als Vorspeise, sind aber auch ein tolles Hauptgericht, bei einem mehrgängigen Menü dürfen sie ebenso wenig fehlen wie auf den Speisekarten guter Restaurants. Das Beste: Viele Suppen sind zudem schnell gemacht. Ideal also für alle, die keine Lust auf lange Kochsessions haben. Unsere Parmesan-Suppe gehört definitiv dazu. Lass dich von ihrem köstlichen Geschmack überraschen.

Für die Suppe brauchst du weder viele Zutaten noch viel Aufwand und Zeit in der Küche einplanen. Eine halbe Stunde reicht völlig, um dir eine leckere und warme Mahlzeit zuzubereiten. Reibe dafür zuerst den Parmesan. Möchtest du noch mehr Zeit sparen, kaufst du bereits geriebenen Parmesan. Ziehe außerdem eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe ab, hacke sie klein und dünste sie in etwas zerlassener Butter in einem Topf glasig an. Lösche mit dem Schuss Weißwein ab und gieße mit der Gemüsebrühe auf. Diese muss nun bei niedriger Temperatur köcheln. Sobald sie kocht, rührst du nach und nach den geriebenen Käse ein. Pass auf, dass dieser dabei nicht klumpig wird und sich vollständig auflöst.

Gieße nun die Sahne und die Milch hinzu und schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Thymian und Muskatnuss ab. Für etwas knusprige Textur bereitest du noch Croûtons zum Darüberstreuen zu. Schneide eine Scheibe Brot in gleichmäßige Würfel, erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate die Würfel darin von allen Seiten goldbraun und knusprig an. Die verteilst du über die Suppe und schon kannst du essen.

