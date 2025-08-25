Die Hähnchenbrust ist eines der beliebtesten und hochwertigsten Teile des Hähnchens. Aus einer einfachen Hähnchenbrust lassen sich schnell und einfach viele leckere und kreative Gerichte zaubern. Unser Rezept für Parmesanhühnchen in cremig-fruchtiger Champignon-Tomatensoße beweist das.

Parmesanhühnchen: eine perfekte Kombination

Ob zu Nudeln, Gemüse oder als eigenständiges Gericht – Parmesanhühnchen passt immer. Wir zeigen dir heute ein Rezept für zartes Parmesanhühnchen in einer Variante mit Champignon-Tomatensoße und Reis. Die knusprige Kruste, das zarte Hühnchen und die süßen, getrockneten Tomaten werden dich garantiert begeistern.

Die Zubereitung von Parmesanhühnchen ist wirklich einfach. Zunächst wird das Hühnchen in einer Mischung aus geriebenem Parmesan und Mehl paniert, bevor es in der Pfanne kross gebraten wird. Danach werden auch die getrockneten Tomaten zusammen mit den Pilzen und einem Schuss Milch in der Pfanne angebraten. Zum Schluss wird die cremig-fruchtige Soße über dem Hühnchen verteilt und mit frischem Basilikum und einem Löffel Reis serviert. Das Ergebnis ist ein unglaublich leckeres Gericht, das in weniger als einer Stunde zubereitet werden kann.

Wie du siehst: Es ist sehr gut möglich, auch ohne Riesen-Aufwand richtig lecker zu kochen. Probiere das Parmesanhühnchen mit Champignon-Tomatensoße am besten heute gleich aus!

Nach dem Parmesanhühnchen sind auch die folgenden Gerichte die nächsten Kandidaten in der Reihe genial einfacher Geflügel-Rezepte:

Parmesanhühnchen Oli 3.80 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Panade: 2 Hähnchenbrüste

4 EL Mehl

2 EL Parmesan fein gerieben

1 TL Salz

1 TL Pfeffer Für die Soße: 2 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

1 Knoblauchzehe gehackt

200 g getrocknete Tomaten

250 g frische Champignons in Scheiben geschnitten

360 ml Milch

40 g Parmesan gerieben

Salz

Pfeffer

2 EL Basilikum gehackt Zubereitung Mische für die Käsepanade Mehl, Parmesan, Salz und Pfeffer.

Schneide die Hähnchenbrüste der Länge nach durch und wälze sie in der Panade, um vier dünne Hähnchenschnitzel zu erhalten.

Erhitze das Olivenöl und brate die Hähnchenbrüste beidseitig an. Nimm die Hähnchenbrüste aus der Pfanne und tupfe aus dieser das Fett ein wenig ab.

Gib Knoblauch und getrocknete Tomaten in die Pfanne. Füge die Pilze hinzu und gieße mit Milch auf, sobald die Pilze durchgegart sind. Nun lässt du die Soße zum Eindicken aufkochen und gibst den Parmesan dazu. Würze nach Belieben mit Salz und Pfeffer.

Lege zum Schluss die Hähnchenbrüste zurück in die Pfanne auf die Soße und bestreue sie mit Basilikum.

