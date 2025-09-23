Italienisches Ofengericht: Parmigiana wie in Sizilien einfach selber machen

Heute gibt es Parmigiana! Eines der leckersten Gerichte, das die italienische Küche zu bieten hat – und das mag schon etwas heißen. Hierfür werden Auberginen mit Tomatensoße, Mozzarella und Parmesan geschichtet und im Ofen überbacken. Das Ergebnis: einfach köstlich!

Parmigiana mit Auberginen: italienisches Original

Parmigiana, auch als Parmigiana di melanzane bekannt, ist ein italienischer Gemüseauflauf aus Aubergine, Tomatensoße und Käse. Einfache Zutaten, hervorragend zubereitet. Der Auflauf ist in ganz Süditalien weit verbreitet. Er hat seinen Ursprung in der neapolitanischen und sizilianischen Küche und stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Seitdem ist er aus der Landesküche nicht mehr wegzudenken und wird als Hauptgericht, aber auch als Vorspeise in kleineren Stücken gerne gegessen.

Auberginen sind ein Gemüse, das die meisten entweder lieben oder ignorieren. Dabei braucht es eigentlich nur ein Mal die richtige Zubereitungsweise, und man kann sich eine Welt ohne Auberginen nicht mehr vorstellen. Diese Parmigiana ist besagte Zubereitungsweise, denn sie macht das Gemüse zart und saftig.

Um Parmigiana zuzubereiten, musst du ein wenig Zeit einplanen. Zunächst backst du die Aubergine nämlich, um ihren Wassergehalt zu reduzieren und ihr ein tolles Aroma zu verleihen. Wir verzichten dabei auf zu viel Öl und bepinseln die Scheiben nur leicht, damit das Gesamtergebnis nicht zu mächtig wird. Die gebackenen Scheiben wandern anschließend mit fruchtiger Tomatensoße und ordentlich Mozzarella und dem namensgebenden Parmesan in die Form. Dann backt der Auflauf im Ofen fröhlich vor sich hin und entwickelt eine goldbraune Kruste. Das Ergebnis ist hinreißend zart, fruchtig und käsig zugleich. Besser kann ein Auflauf wirklich nicht sein!

Wenn dich die Parmigiana auf den Geschmack des dunklen Fruchtgemüses gebracht hat, haben wir weitere leckere Auberginen-Rezepte für dich: zum Beispiel gegrillte Aubergine mit Feta oder mit Ricotta gefüllte Auberginenröllchen aus dem Ofen. Magst du es lieber knusprig, mache doch mal ein Auberginenschnitzel!

Parmigiana di melanzane Oli 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große längliche Auberginen

Salz

150 g Mehl Tipo 00, etwa hier 🛒

300 ml natives Olivenöl

1 Zwiebel gewürfelt

2 Knoblauchzehen klein geschnitten

200 g Tomatenmark

500 ml Tomatenpassata

2 Handvoll frische Basilikumblätter

150 g Parmesan gerieben

3 Kugeln Büffelmozzarella gut abgetropft Zubereitung Hoble oder schneide die Auberginen längs so dünn wie möglich. Salze die Scheiben leicht auf einer Seite und lege sie übereinander geschichtet auf ein Gitter. Beschwere das Ganze und warte ca. 30 Minuten, bis die Auberginen Wasser verloren haben. Tupfe die Scheiben anschließend von beiden Seiten trocken.

Mehliere die Auberginenscheiben von beiden Seiten, klopfe überschüssiges Mehl ab und frittiere sie in Olivenöl, bis sie leicht gebräunt sind. Passiere das Olivenöl nach dem Frittieren durch ein feines Sieb.

Schwitze in dem Olivenöl Zwiebeln und Knoblauch glasig an. Gib Tomatenmark, passierte Tomaten und eine Handvoll Basilikum dazu und lasse alles abgedeckt ca. 15 Minuten köcheln.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Schichte die Auberginenscheiben in einer kleinen Auflaufform abwechselnd mit der Tomatensoße, frischem Basilikum, geriebenem Parmesan und klein gezupftem Mozzarella, bis alle Zutaten aufgebraucht sind.

Backe das Gericht im vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.