Pasta à la Chef: Die steht in nicht mal 20 Minuten auf dem Tisch

Ich liebe Nudeln und freue mich immer über neue Ideen. Wenn sie dann auch noch einfach zuzubereiten sind, umso besser. Unser heutiges Rezept für Pasta à la Chef ist die perfekte Kombination aus Frische, Geschmack und Einfachheit. Egal, ob du Freunde zu Besuch hast oder dir einfach selbst etwas Gutes tun möchtest – diese Pasta ist immer die richtige Wahl.

Pasta à la Chef überzeugt mit Einfachheit und Geschmack

Pasta à la Chef ist nicht nur ein einfaches Nudelgericht, sondern eine Hommage an die italienische Küche. Es kombiniert Nudeln mit Erbsen, Schalotten, Schinken und einer cremigen Sahnesoße, die alle Komponenten perfekt miteinander verbindet.

Wähle für das Gericht eine Nudelsorte deiner Wahl, die du nach Packungsanweisung al dente kochst. Währenddessen kannst du schon mal den Schinken würfeln und die Zwiebeln klein schneiden. Beides brätst du in einem Topf mit etwas Butter an und gibst noch ein wenig Mehl dazu. Die Mehlschwitze wird dann mit Sahne und Milch abgelöscht. Nun kommen Parmesan und Erbsen hinein und du schmeckst die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Zum Schluss gibst du die Soße über die gekochten Nudeln und streust noch etwas Parmesan drüber.

Wer es etwas aromatischer mag, kann noch Muskatnuss und Petersilie zur Pasta à la Chef dazugeben. Die Kombination der frischen Zutaten mit der einfachen Zubereitung machen das Nudelgericht zu einem echten Vergnügen. Also probiere es gleich selbst einmal aus!

Ach, wären doch alle Gerichte so schnell und einfach gekocht! Auch die Pasta al Limone und die Knoblauchnudeln mit Parmesan sind in Windeseile zubereitet. Oder du kochst unser Rezept für French Onion Pasta nach. So lecker kann Pastaliebe sein.

Wie du deine Küche dekorieren kannst, zeigen dir unsere Kollegen von Geniale Tricks.

Pasta à la Chef Anke 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Pasta z. B. Penne oder Farfalle

150 g Kochschinken

1 Zwiebel

50 g Parmesan

2 EL Butter

2 EL Mehl 405er

150 ml Milch

100 ml Sahne

100 g Erbsen tiefgekühlt

Salz und Pfeffer

Muskatnuss optional

frische Petersilie optional Zubereitung Bringe in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen und gare die Pasta nach Packungsanweisung al dente.

Würfele den Schinken. Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Reibe den Parmesan.

Schmilz die Butter in einem Topf 🛒 und brate Zwiebel und Schinken darin einige Minuten an. Gib das Mehl dazu und brate es kurz farblos mit.

Gieße Sahne und Milch zur Mehlschwitze, bis eine sämige Soße entsteht. Gib den Parmesan hinzu und lass alles aufkochen.

Zum Schluss kommen die Erbsen mit in die Soße. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und optional Muskatnuss ab.

Verteile die Nudeln auf den Tellern und gieße die Soße darüber.

Bestreue die Pasta à la Chef mit Parmesan und optional gehackter Petersilie.

