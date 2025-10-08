Wir lieben Nudeln mit Kürbis und Feta

Wir sind mitten drin in der Kürbissaison! Das beliebte Gemüse landet jetzt vermehrt als Suppe, Auflauf oder Salat auf den Tellern. Wir haben es heute mal mit Nudeln kombiniert und eine Pasta mit Kürbis und Feta gekocht. Die Zubereitung kommt dir vielleicht sogar bekannt vor. Na, neugierig?

Pasta mit Kürbis und Feta: Trend neu gedacht

Wenn du dich gerne auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram herumtreibst, ist dir sicher schon die Baked Feta Pasta über den Feed gelaufen. Das Gericht ging in Windeseile viral und fand seinen Weg in eine Vielzahl von Küchen. Kein Wunder, denn die Zubereitung ist wirklich leicht. Wir haben den Trend etwas abgewandelt und daraus unsere Pasta mit Kürbis und Feta gezaubert.

Du kannst sie mit verschiedenen Kürbissorten kochen. Der Klassiker ist natürlich der Hokkaido, weil du den nicht schälen musst und dir somit einen Zubereitungsschritt ersparst. Denke lediglich daran, den Hokkaido vorher gut zu waschen. Du kannst aber selbstverständlich auch jeden anderen essbaren Kürbis benutzen, um die Pasta mit Kürbis und Feta nachzukochen.

Auch spannend: Wir haben alles, was du über Kürbisse wissen solltest, in unserem Leckerwissen für dich gesammelt. Schau‘ mal vorbei!

Bevor wir dich mit der Zubereitung unserer Pasta mit Kürbis und Feta vertraut machen, laden wir dich ein, weitere Kürbisrezepte hier bei uns zu entdecken. Wusstest du, dass das Gewächs auch süß ganz hervorragend schmeckt? In den USA liebt man beispielsweise amerikanischen Kürbiskuchen. Wir können aber auch unsere Gnocci aus Kürbis und Kartoffeln mehr als empfehlen. Jetzt lass‘ dir aber erst einmal unsere Pasta mit Kürbis und Feta schmecken!

