Maronen und Speck: Diese deftige Kombi bringt den Herbst auf den Teller

Du bist auf der Suche nach einem unkomplizierten, herzhaft-deftigen und herbstlichen Gericht, dass du sowohl zum Feierabend oder für ein Dinner-Date auftischen kannst? Dann Vorhang auf für diese Pasta mit Maronen und Speck. Süßlich-nussig, cremig und würzig, das erwartet dich. Legen wir los!

Rezept für Pasta mit Maronen und Speck: Vergiss langweilige Nudelgerichte

Bis vor Kurzem habe ich mich nicht wirklich viel mit Esskastanien beschäftigt. Für mich waren sie halt so Dinger, die man hauptsächlich rund um die Weihnachtszeit in Form von heißen Maroni auf Weihnachtsmärkten bekommt. Einmal probiert, war okay, wurde dann mental zu den Akten gelegt. Seit ich jedoch bei Leckerschmecker arbeite, bin ich jedoch nochmal viel achtsamer geworden, welche Obst- und Gemüsesorten, Hülsenfrüchte, sonstige Lebensmittel und so weiter Saison haben. Jeden Tag kommt man dabei darüber hinaus mit so vielen leckeren saisonalen Rezepten, dass einem nicht anders kann, als das Wasser im Mund zusammenzulaufen.

Genauso geht es mir gerade mit Maronen. Nachdem ich nun bereits einige Rezepte geschrieben habe, in denen sie drin vorkommen, ist meine kulinarische Neugier erneut geweckt. Warum sollte ich ihnen nicht nochmal eine Chance geben? Immerhin gibt es so viele unterschiedliche Zubereitungsmöglichkeiten, beziehungsweise lassen sie sich vielseitiger verwenden, als ich es anfangs für möglich gehalten hätte.

Ich beschloss, die Maronen ganz einfach mit Nudeln, Speck und einer Weißwein-Sahnesoße zu kombinieren. Der Aufwand hält sich gering, das Ergebnis lässt sich jedoch sehen. Ganz gleich, ob du bereits zu den Maronen-Liebhabern zählst oder einfach mal was Neues ausprobieren magst, dieses Rezept für Pasta mit Maronen und Speck enttäuscht garantiert nicht.

Das die kulinarische Welt noch viel mehr als nur heiße Maronen zu bieten hat, beweisen diese Rezepte für Kartoffel-Maronen-Püree, eine Maronen-Pilzsuppe und diese Maronen-Cookies. Probier’s gleich mal aus.

Pasta mit Maronen und Speck Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Pasta nach Wahl

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g Maronen verzehrfertig, online erhältlich, z.B. hier 🛒

100 g Speck

1 EL Olivenöl

50 ml Weißwein optional

150 ml Sahne

1 TL frischer Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Parmesan frisch gerieben Zubereitung Koche die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanweisung al dente. Schäle und hacke die Zwiebel und die Knoblauchzehe fein. Zerkleinere auch die Maronen grob. Würfle den Speck klein. Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate den Speck darin an, bis er knusprig ist. Nimm ihn aus der Pfanne und stelle ihn beiseite. Dünste die Zwiebel und den Knoblauch im Speckfett glasig. Gib die Maronen dazu und brate sie kurz an. Lösche alles mit Weißwein ab, falls du ihn verwenden möchtest, und lass ihn kurz einkochen. Füge die Sahne und den Thymian hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer. Lass die Soße etwa 5 Minuten köcheln und mische dann die Nudeln hinein. Garniere die Pasta mit frisch geriebenem Parmesan und serviere sie direkt. Notizen Herbst ist (Ess-)Kastanienzeit! Bei Geniale Tricks findest du Inspiration und Anleitungen, was du alles aus Kastanien basteln kannst . Schau mal vorbei!

