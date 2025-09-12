Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße hat das Zeug, dein neues Lieblingsgericht zu werden

Pasta ist mein Comfort Food nach stressigen oder langen Arbeitstagen. Sie gibt mir ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit und ist einfach zubereitet. Außerdem lässt sie sich mit praktisch jeder Zutat kombinieren, sodass immer wieder neue Varianten auf den Teller kommen können. Mein aktueller Liebling ist Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße.

Rezept für herzhafte Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße

Pasta gehört zu den weltweit beliebtesten Grundnahrungsmitteln und hat sich längst von einem italienischen Nationalgericht zu einem globalen Phänomen entwickelt. Studien zeigen, dass Pasta in über 190 Ländern regelmäßig gegessen wird. Der weltweite Pastaverbrauch liegt bei etwa 17 Millionen Tonnen pro Jahr, wobei Italien mit 23 kg pro Person und Jahr immer noch der Spitzenreiter ist.

Für die Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße bereitest du zartes Fleisch in einer aromatischen Soße zu, die sich perfekt mit al dente gekochten Nudeln verbindet. Der würzige Käse verleiht dem Gericht seine unverwechselbare Note und sorgt für den finalen Geschmackskick, der jeden Bissen zu einem besonderen Moment macht.

Koche die Nudeln zuerst in ausreichend Salzwasser al dente. Brate in der Zwischenzeit das Fleisch in Öl an. Nimm es anschließend heraus und stelle es kurz beiseite. Dünste dann Zwiebeln und Knoblauch in derselben Pfanne an und lösche mit Sahne und Brühe ab. Füge frisch geriebenen Parmesan hinzu und schmecke die Soße mit Gewürzen und Kräutern ab. Gib das Fleisch zurück in die Pfanne und rühre es unter die Soße. Gib auch die Nudeln mit hinein. Serviere die Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße nach Belieben mit zusätzlichem Parmesan.

Das Gericht ist wirklich so lecker, wie es klingt. Schnapp dir gleich die Zutaten, hole Topf und Pfanne aus dem Schrank und lass uns loslegen!

Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Pasta z.B. Rigatoni

Salz

500 g Rindfleisch

1 EL Öl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

240 ml Sahne

240 ml Brühe Gemüse- oder Rinderbrühe

Pfeffer nach Belieben

1 TL Petersilie Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in einem großen Topf mit reichlich Salzwasser al dente. Gieße die danach ab und fange 1 Tasse Nudelwasser auf.

Schneide das Rindfleisch in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin 5-7 Minuten von allen Seiten an. Nimm es aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Dünste anschließend beides im gleichen Fett etwa 3 Minuten an.

Gieße die Sahne und die Brühe an. Rühre gut um und lass die Soße 5 Minuten köcheln, bis sie leicht eindickt.

Füge den geriebenen Parmesan hinzu und rühre weiter, bis er geschmolzen ist. Tipp: Mit dieser Käsereibe 🛒 funktioniert das Reiben besonders gut.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Hacke die Petersilie und gib sie zur Soße.

Gib das Rindfleisch zurück in die Pfanne. Füge auch die gekochte Nudeln hinzu und vermenge alles gut.

Ist die Soße zu dick, füge etwas Nudelwasser hinzu.

Bestreue die Pasta mit Parmesan-Rindfleisch-Soße vor dem Servieren nach Belieben noch mit zusätzlichem Parmesan.

