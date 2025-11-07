In 20 Minuten zum Pasta-Glück: Nudeln mit Roter Bete und Crème fraîche

Manchmal ergeben spontane Einfälle die besten Rezepte. Dieses hier für Pasta mit Roter Bete und Crème fraîche ist ein Beispiel dafür. Vor allem, wenn du Rote Bete gerne isst und mal nicht viel Zeit zum Kochen hast, könnte dieses Gericht dein neuer Favorit werden. Probier’s aus!

Rezept für Pasta mit Roter Bete und Crème fraîche: schnell und einfach

Neulich beim Einkaufen packten mich plötzlich ganz seltsame Gelüste: Ich wollte unbedingt Pasta mit Roter Bete und Crème fraîche. An sich keine allzu ungewöhnliche Kombi. Für mich jedoch schon, da ich erst seit Kurzem zu den Rote-Bete-Connaisseusen gehöre. Früher schmeckte das Wurzelgemüse für mich einfach nur nach einer Handvoll feuchter, muffiger Erde. Heute verstehe ich, was die Leute meinen, wenn sie von ihrer süßlichen Note sprechen.

Also wanderte eine vakuumierte Packung vorgekochte Rote Bete in meinen Einkaufskorb. Diese wollte ich einfach in kleine Stücke schneiden und sie mit Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne anbraten und dann mit ein paar getrockneten Kräutern und etwas Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße sollte aus einer Mischung aus Crème fraîche, ein bisschen Nudelwasser (für mehr Cremigkeit) und geriebenem Parmesan bestehen. Das perfekte schnelle Feierabendessen!

Ich bereitete gleich eine größere Menge davon zu, sodass ich noch etwas davon ins Büro als Mittagessen mitnehmen konnte. Nochmal aufgewärmt schmeckte es genauso lecker wie frisch gekocht. Damit hatten die Pasta mit Roter Bete und Crème fraîche den Test bestanden – und ich werde dieses Nudelgericht nun öfter zubereiten!

Probiere ebenso unsere Rote-Bete-Nudeln mit Pistazien, diese pinke Barbie-Pasta oder bereite ein Rote-Bete-Pesto zu, das nicht nur mit Nudeln, sondern auch als Aufstrich oder Dip schmeckt. Viel Spaß beim Nachmachen!

Pasta mit Roter Bete und Crème fraîche Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Pasta nach Wahl

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

250 g vorgegarte Rote Bete

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Oregano

1/4 TL Rosmarin

1 Prise Muskatnuss

50-100 ml Nudelwasser je nach gewünschter Cremigkeit

150 g Crème fraîche

50 g Parmesan gerieben

Etwas frische Petersilie fein gehackt, zum Garnieren Zubereitung Koche die Pasta in einem großen Topf mit ausreichend Salzwasser nach Packungsanweisung al dente. Hebe etwa 100 ml vom Nudelwasser auf und gieße die Nudeln dann ab. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch, hacke beides fein. Schneide die vorgekochte Rote Bete in kleine Würfel. Tipp: Besonders schnell geht das mit einem Besonders schnell geht das mit einem Nicer Dicer 🛒 Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne auf mittlerer Temperatur. Dünste die Zwiebel darin glasig an, gib dann den Knoblauch hinzu und lass ihn kurz mitbraten. Füge die gewürfelte Rote Bete hinzu und brate alles für ca. 3-4 Minuten an. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer, Oregano, Rosmarin und etwas Muskatnuss. Gib das Nudelwasser in die Pfanne und rühre die Crème fraîche ein, bis eine cremige Soße entsteht. Streue den Parmesan in die Soße und rühre ihn unter, bis er geschmolzen ist. Prüfe die Soße noch einmal auf die richtige Konsistenz und schmecke sie ab. Vermische die fertige Pasta in der Pfanne mit der Soße, damit sie gut von ihr umschlossen wird. Serviere die Pasta auf Tellern und garniere sie mit etwas zusätzlichem Parmesan und frischer Petersilie, wenn du magst.

