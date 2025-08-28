Dieses Pasta-Rezept mit Zitrone und brauner Butter ist Gold wert

Manchmal sind es die einfachsten Zutaten, die den größten Genuss bringen. Dieses Rezept für Pasta mit Zitrone und brauner Butter ist der perfekte Beweis dafür. Die Kombination aus nussiger gebräunter Butter, frischer Zitrone und Parmesan sorgt für ein herrlich aromatisches Geschmackserlebnis – in nur wenigen Minuten zubereitet. Ideal für ein schnelles Abendessen oder wenn du deine Gäste mit wenig Aufwand beeindrucken möchtest.

Pasta mit Zitrone und brauner Butter: nussig, frisch und schnell zubereitet

Setze für deine Pasta mit Zitrone und brauner Butter in einem großen Topf Wasser mit Salz zum Kochen auf. Sobald es kocht, gib deine Nudeln dazu und koche sie für einige Minuten, bis sie al dente sind. In der Zwischenzeit kannst du bereits die Schale der Zitrone abreiben und ihren Saft auspressen. Danach geht’s auch schon ans Bräunen der Butter.

Dazu lässt du sie zunächst in einer Pfanne bei geringer bis mittlerer Hitze schmelzen und wartest, bis sie beginnt zu schäumen. Nun erhitzt du die Butter einfach so lange unter Rühren weiter, bis sie goldbraun ist und einen nussigen Duft bekommt. Ist das der Fall, kannst du den Zitronenabrieb und -saft sowie Chiliflocken und Oregano dazugeben, um deine braune Butter zu aromatisieren. Nimm nach einigen Sekunden die Pfanne vom Herd.

Gieße deine Pasta, sobald sie fertig gekocht ist, in einem Sieb 🛒 ab. Achte darauf ein klein wenig vom Pastawasser übrig zu lassen. Gib deine Nudeln mit dem Schuss Pastawasser zur gebräunten Zitronen-Butter und vermenge alles miteinander. Danach kommt alles auf Teller und wird mit geriebenem Parmesan getoppt. Garnieren kannst du die Pasta mit Zitrone und brauner Butter zusätzlich mit frischem Basilikum.

Pasta mit Zitrone und brauner Butter Olivia 4.80 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Salz

250 g Pasta z. B. Spaghetti oder Tagliatelle

1 Bio-Zitrone

75 g Butter

1/4 TL Chiliflocken

1/2 TL Oregano

Pfeffer nach Geschmack

60 g Parmesan gerieben

Frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Bring in einem großen Topf Wasser mit Salz zum Kochen, gib die Pasta hinzu und koche sie für ca. 8-10 Minuten al dente. Reibe die Schale der Zitrone ab und presse sie aus.

Lass in einer Pfanne bei mittlerer Hitze Butter schmelzen, während die Nudeln kochen. Sobald die Butter schäumt, rühre gelegentlich um und erhitze sie weiter, bis sie eine goldbraune Farbe bekommt und nussig duftet. Gib den Zitronenabrieb, Zitronensaft, Chiliflocken und Oregano dazu. Nimm die Pfanne vom Herd.

Gieße die gekochte Pasta in ein Sieb und hebe einen Schuss Pastawasser auf. Gib beides in die Pfanne mit der gebräunten Zitronen-Butter und vermenge alles miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Richte die Pasta auf den Tellern an und garniere mit Parmesan und frischem Basilikum.

