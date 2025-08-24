Pastasalat mit Zitrone und Hähnchen: leckerer Begleiter für sonnige Tage

Der Sommer verwöhnt uns nochmal mit warmen, sonnigen Tagen. Gerichte, die leicht sind und trotzdem satt machen, sind uns da gerade recht. Der Pastasalat mit Zitrone und Hähnchen gehört definitiv in diese Kategorie und macht jeden Bissen zu einem wahren Genuss. Genieße ihn beim Picknick, Ausflug an den See oder als leichtes Lunch im Büro.

Pastasalat mit Zitrone und Hähnchen: für alle, die es frisch und herzhaft lieben

Nudeln, Zitrone und Hähnchen – diese Kombination ist einfach immer unschlagbar. Die Hauptzutaten dieses Rezepts harmonieren perfekt miteinander: Saftige Hähnchenbrust liefert hochwertiges Protein, während die Zitronen für die charakteristische Frische sorgen. Zucchini und Feta runden die den Salat ab. Die Nudeln geben dem Gericht eine herzhafte Grundlage und liefern Energie.

Brate für die Zubereitung erst einmal das Hähnchen in einer Pfanne mit Öl an und würze es nach Belieben. Koche in der Zwischenzeit die Pasta al dente und kümmere dich um die restlichen Zutaten. Wasche die Zucchini und schneide sie klein. Schneide auch den Dill klein, nachdem du ihn gewaschen hast. Gieße dann die Nudeln ab und lass sie abkühlen. Gib alle Zutaten in eine Schüssel und streue noch zerkrümelten Feta darüber. Schmecke den Pastasalat mit Zitronensaft, Öl sowie Salz und Pfeffer ab.

Bevor du ihn an Sommerabenden mit Freunden, an Picknicks im Park oder an spontane Grillfeten servierst, lasse den Pastasalat mit Zitrone und Hähnchen am besten noch eine Stunde im Kühlschrank durchziehen, damit die Aromen Zeit haben, sich so richtig zu entfalten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du hast Lust auf weitere Nudelsalat-Variationen bekommen? Dann probiere doch auch unseren herzhaften Nudelsalat Elsässer Art mit würzigem Speck und cremigem Dressing aus. Für Fischliebhaber empfehlen wir den proteinreichen Nudelsalat mit Thunfisch, der besonders schnell zubereitet ist. Oder wage dich an den leckeren Yum-Yum-Nudelsalat, der mit asiatischen Aromen für Abwechslung auf deinem Teller sorgt.

Pastasalat mit Zitrone und Hähnchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x Salz und Pfeffer

1 großes Hähnchenbrustfilet

Olivenöl

250 g Spirelli oder eine andere kurze Pasta

1 kleine Zucchini

15 g frischer Dill

100 g Feta

1,5 Zitronen Zubereitung Salze und Pfeffere das Hähnchenbrustfilet.

Brate es dann in einer Pfanne mit Öl scharf an. Stelle es beiseite, sobald es gar ist.

Koche in der Zwischenzeit die Pasta nach Packungsanweisung.

Wasche die Zucchini und schneide sie in Scheiben.

Wasche auch den Dill und schneide ihn klein.

Gieße die fertige Pasta ab und lass sie abkühlen.

Schneide das Hähnchen in Stücke und gib es zusammen mit der Pasta, der Zucchini und dem Dill in eine Schüssel.

Zerkrümele den Feta und verteile ihn über dem Salat.

Presse die Zitronen aus 🛒 und gieße den Saft sowie 2 Schuss Olivenöl über den Salat.

Schmecke noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

Decke den Pastasalat ab und stelle ihn kalt. Rühre ihn vor dem Servieren noch einmal um.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.