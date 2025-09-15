So einfach machst du Pastel de Nata in der Heißluftfritteuse

Was bei einem Urlaub in Portugal ein fester Punkt auf der To-do-Liste ist, dort in einem Café einmal die landestypische Spezialität Pastel de Nata probieren. Wieder zu Hause, musst du auf die Puddingtörtchen nicht verzichten. Wir zeigen dir, wie du im Handumdrehen Pastel de Nata in der Heißluftfritteuse backen kannst.

Pastel de Nata aus der Heißluftfritteuse: schneller Genuss und lecker wie in Portugal

Für Pastel de Nata aus der Heißluftfritteuse brauchst du nur ein paar Zutaten. Basis ist ein frischer Blätterteig aus dem Supermarkt, den wir in sechs gleich große Quadrate teilen. Jedes davon kommt dann in eine Muffinform aus Silikon. Stelle die Förmchen in den Kühlschrank, während du die Füllung zubereitest.

Für das cremige Innere rührst du klümpchenfrei Speisestärke in Milch ein und fügst Zucker, Vanilleextrakt und Abrieb einer halben Zitrone hinzu. Erhitze die Mischung und rühre dabei um, bis sie beginnt, einzudicken. Nimm den Topf vom Herd. Verquirle Eigelbe in einer Schüssel und rühre dann die Milch-Mischung langsam unter.

Befülle die Förmchen mit dem Blätterteig zu zweidrittel mit der Creme und stelle sie dann in den vorgeheizten Airfryer. Nun müssen die kleinen Törtchen nur noch eine Viertelstunde backen. Wenn die Oberfläche leicht gebräunt und der Teig knusprig ist, sind die fertig. Lass sie kurz abkühlen und streue vor dem Servieren etwas Zimt obendrüber.

Was die Pastel de Nata aus der Heißluftfritteuse so besonders macht, ist die knusprig-goldbraune Hülle aus Blätterteig und die Füllung aus samtiger Creme, die aus Eigelb, Milch, Zucker und Vanille besteht. Etwas Zitronenabrieb verleiht der Creme eine frische Note, während der Zimt für warme Aromen sorgt. Lecker!

Ist die Heißluftfritteuse schon einmal in Gebrauch, dann backe auch gleich eine Runde Berliner aus dem Airfryer. Ebenfalls lecker: Zimtschnecken aus dem Airfryer oder Blätterteigschnecken aus der Heißluftfritteuse.

Pastel de Nata aus der Heißluftfritteuse 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 6 Silikon-Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle frischer Blätterteig aus dem Kühlregal

250 ml Milch

1 TL Speisestärke

60 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

2 Eigelbe

1 TL Zimt zum Bestreuen Zubereitung Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in 6 gleich große Quadrate.

Lege jedes Quadrat in eine Muffinform, forme einen kleinen Rand und drücke den Teig leicht an. Stelle die Förmchen für 15 Minuten kalt.

Gib die Milch in den Topf, rühre die Speisestärke klümpchenfrei ein und füge Zucker, Vanille und Zitronenabrieb hinzu.

Erhitze die Mischung unter ständigem Rühren, bis sie leicht eindickt und nimm den Topf dann vom Herd.

Verrühre die Eigelbe in einer Schüssel. Gib nach und nach die heiße Milchmasse unter ständigem Rühren dazu.

Fülle die Creme zu 2/3 in die Teigförmchen.

Heize den Airfryer auf 180 °C vor.

Setze die Förmchen in den Airfryer. Backe sie für etwa 12–15 Minuten, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist.

Lass die Puddingtörtchen nach dem Backen kurz abkühlen und bestreue sie nach Geschmack mit Zimt.

