Pastinaken-Möhren-Puffer: vegetarische Bratlinge zum Niederknien

Willkommen in der kreativen Gemüseküche! Heute gibt es leckere Pastinaken-Möhren-Puffer, die so ziemlich alles haben, was ein leckeres Mittag- oder Abendessen braucht: Geschmack, Textur und Einfachheit. Eine tolle Alternative zu klassischen Kartoffelpuffern, die auch den größten Gemüsemuffeln schmecken wird!

Eine geniale Idee: Pastinaken-Möhren-Puffer

Pastinaken sind nicht unbedingt das erste Gemüse, das viele im Kopf haben, wenn sie an Alltagsküche denken. Dabei sind sie ein echtes deutsches Urgemüse und waren vor Einführung der Kartoffel sogar ein Grundnahrungsmittel. Mit den Jahren verschwanden sie allerdings mehr und mehr aus den Küchen, bis sie nur noch ein trauriges Schattendasein im Dämmerlicht ihrer einstigen Popularität führten. Doch das ist gerade dabei, sich zu ändern. Der Trend geht zum regionalen, saisonalen Gemüse und da steht die Pastinake im Winter ganz weit vorne.

Pastinaken haben einen eigenen Geschmack, nussig und leicht süß – perfekt, um zusammen mit einem anderen beliebten Wurzelgemüse, der Möhre, zu Pastinaken-Möhren-Puffern verarbeitet zu werden. Suchst du nach einer süßeren Alternative zu Kartoffelpuffern, sind diese hier genau das Richtige für dich!

Die Zubereitung von Pastinaken-Möhren-Puffern ist nicht schwer. Schäle und raspele zunächst beide Wurzelgemüsesorten und verknete sie mit ein wenig Salz. Lege die Späne in ein sauberes Geschirrtuch und drücke sie gut aus, damit die Fladen nicht matschig werden. Vermische das Gemüse nun in einer Schüssel mit Ei, Mehl, Maiskörnern und frischen Kräutern wie Petersilie und Dill.

Anders als für Kartoffelpuffer brauchst du für diese Art nur wenig Öl. Durch den höheren Zuckergehalt karamellisieren sie schneller. Brate die Pastinaken-Möhren-Puffer, bis sie außen knusprig und innen weich sind und serviere sie mit etwas Knoblauch-Joghurt und einem Spritzer Zitronensaft. So lecker schmeckt Gemüseküche!

Puffer sind eine tolle Option, wenn du mehr Gemüse in den Speiseplan von dir und deiner Familie integrieren möchtest, gleichzeitig aber vielleicht auch mäkelige Mitessende am Tisch hast. Mach doch mal türkische Zucchinipuffer mit Schafskäse, Sauerkrautpuffer mit Schmand oder farbenfrohe Rote-Bete-Puffer. Bei Inspirationsmangel kann dir unser Koch-Bot weiterhelfen.