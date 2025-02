Pastinaken-Möhren-Reibekuchen: ein Klassiker in neuem Licht

Wenn du Kartoffelpuffer magst, wirst du diese kreative Variation lieben! Pastinaken-Möhren-Reibekuchen sind ohne Frage ein starker Anwärter, dein kulinarisches Herz im Sturm zu erobern. Superlecker, außen knusprig und innen saftig.

Pastinaken-Möhren-Reibekuchen werden dich begeistern

Ich verbinde klassische Reibekuchen immer mit gemütlichen Sonntagen bei meiner Oma. Sobald ich an einem Kartoffelpufferstand vorbeilaufe und mir der Geruch in die Nase steigt, kehren sofort die Erinnerungen an unbeschwerte Wochenenden in meiner Kindheit zurück. Wie sie schon vormittags in der Küche stand und fleißig die Kartoffeln gerieben hat. Und wie dann gegen Mittag nach und nach die gesamte Wohnung vom Duft der brutzelnden Kartoffelpuffer erfüllt wurde. Einfach herrlich.

Und dieses Rezept für Pastinaken-Möhren-Reibekuchen trifft genau ins Schwarze und bringt exakt diese Erinnerung zurück. Nur diesmal mit einem etwas anderen Twist, da sie durch die Karotten und Pastinaken vielfältigere Geschmacksnoten bekommen, aber mindestens genauso köstlich werden. Und die Zubereitung unterscheidet sich kaum vom bekannten und beliebten Original.

Es sollte dich nicht überraschen, dass du die Pastinaken-Möhren-Reibekuchen genauso zubereitest, wie klassische Kartoffelpuffer. Schäle zuerst das Gemüse und reibe es grob mit einem Gemüsehobel 🛒. Wenn du die Reibekuchen etwas würziger möchtest, kannst du auch noch Knoblauchzehen dazugeben. Verquirle anschließend die Eier miteinander und mische sie mit etwas Mehl und dem Gemüse. Danach heißt es nur noch: Alles gut portionieren, in einer Pfanne von beiden Seiten schön knusprig braten und schmecken lassen. Du kannst die Pastinaken-Möhren-Reibekuchen direkt so futtern oder natürlich ganz klassisch mit Rübenkraut oder Apfelmus genießen. Guten Appetit!

Pastinaken-Möhren-Reibekuchen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Pastinaken

150 g Karotten

150 g Kartoffeln

2 Knoblauchzehen optional

Salz nach Geschmack

2 Eier Größe M

2 EL Weizenmehl

Pfeffer nach Geschmack

2 TL Currypulver

neutrales Pflanzenöl zum Braten

Rübenkraut optional, zum Servieren

Apfelmus optional, zum Servieren Zubereitung Schäle Pastinaken, Karotten sowie Kartoffeln und reibe das Gemüse grob. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie klein. Drücke das geriebene Gemüse gut aus, vermenge es mit dem Knoblauch und salze die Masse leicht.

Verquirle die Eier und gib sie mit dem Mehl in das geriebene Gemüse. Vermische alles gut miteinander und würze es mit Salz, Pfeffer und Currypulver.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und gib pro Reibekuchen je 2 EL Teig in die Pfanne. Drücke sie mit einem Löffel etwas flach und brate sie von beiden Seiten knusprig durch. Lass sie vor dem Servieren auf einem Stück Küchenpapier abtropfen.

