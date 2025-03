Würziger Pastrami-Bagel: Frühstück wie in New York

Bagels und Pastrami-Sandwiches sind zwei Dinge, die ich ohne zu zögern mit New York verbinde. Kein Wunder, dass die beliebten Gerichte miteinander kombiniert ebenfalls schnell eine große Fangemeinde hinter sich versammeln konnten. Um einen Pastrami-Bagel zum Frühstück genießen zu können, musst du aber zum Glück keine Atlantik-Überquerung hinter dich bringen. Mit diesem Rezept bereitest du dir die würzige Zusammenstellung im Handumdrehen selbst zu.

Pastrami-Bagel: herzhaftes Frühstück wie in New York

Obwohl Pastrami-Bagels heutzutage irgendwie typisch für New York sind, haben weder Pastrami noch Bagels ihren Ursprung in der Stadt, die nie schläft – geschweige denn in Amerika.

Das gepökelte und geräucherte Würzfleisch Pastrami stammt ursprünglich aus Rumänien. Und auch, wenn Gebäckringe in vielen Kulturen zu finden sind, stammen Bagels in der Form, wie wir sie heute kennen, vermutlich aus Polen. Beides zusammen wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von jüdischen Einwanderern in die USA und nach Kanada gebracht. Alle Zutaten für dieses Rezept findest du glücklicherweise aber auch in unseren Supermärkten.

Die Zubereitung für dieses würzige Frühstück ist kinderleicht. Halbiere die Bagels zunächst in der Mitte. Dafür gibt es sogar extra Bagel-Cutter 🛒, falls es dir mit dem Messer zu fummelig sein sollte.

Bestreiche die aufgeschnittenen Flächen mit etwas Butter und brate sie in einer Pfanne goldbraun. Währenddessen kannst du die Zutaten vorbereiten, bei denen es nötig ist. Schneide die Gewürzgurken in Scheiben und wasche den Rucola. Stelle danach deinen Bagel zusammen.

Streiche großzügig Frischkäse auf die Unterseite. Belege ihn mit Pastrami, Senf, Gewürzgurken und Rucola. Lass dir diesen kleinen Frühstücksausflug nach New York schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr köstliche Bagel-Rezepte. Unter anderem auch, wie du die Bagel-Brötchen direkt selbst backen kannst. Für ein weiteres herzhaftes Frühstück musst du Grilled Cheese Bagels probieren. Unsere Chocolate-Chip-Bagels beweisen, dass das Gebäck auch ohne Probleme als süße Variante funktioniert.

Pastrami Bagel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Bagel-Brötchen

60 g Butter

8 Gewürzgurken

2 Handvoll Rucola

100 g Frischkäse Natur

8 Scheiben Pastrami

2 EL Senf scharf

1 Prise Pfeffer Zubereitung Schneide zuerst 2 Bagel-Brötchen auf. Bestreiche die aufgeschnittenen Flächen mit 1-2 EL weicher Butter. Erhitze eine große Pfanne und brate die Bagels auf den Schnittflächen bei mittlerer Hitze goldbraun.

Schneide währenddessen 4 Gewürzgurken in Scheiben. Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken.

Bestreiche die untere Hälfte der Bagel großzügig mit Frischkäse. Lege 2 Scheiben Pastrami darauf und bestreiche sie mit etwas Senf. Platziere die Gewürzgurkenscheiben darauf, würze sie nach Geschmack mit etwas Pfeffer. Decke sie mit Rucola zu und lege die obere Bagelhälfte darauf. Bereite die restlichen Bagel-Brötchen genau so zu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.