Patatas Bravas: herrlich knuspriger Tapas-Klassiker mit pikanter Soße

Im Spanienurlaub hast du die unglaublich knusprigen Kartoffelwürfel mit pikanter roter Soße sicher schonmal probiert. Sie sind der Inbegriff der spanischen Küche, denn nichts geht hier ohne viel Olivenöl und Paprikapulver. Letzteres verleiht den Gerichten ein wenig sonniges Feuer und die Farbe leicht verbrannter Touristen. Patatas Bravas sind aber keinesfalls ein Touri-Fingerfood, sondern klassische Tapas, nach denen sich die Spanier schon seit Generationen die Finger lecken.

Klassische Patatas Bravas: ohne viel Schnickschnack

Ein typischer Teller Patatas Bravas kommt ohne viel Schnickschnack auf den Tisch. Das Gericht ist schlich, rustikal und herrlich lecker. Es besteht lediglich aus knusprig frittierten, heißen Kartoffeln, die großzügig mit einer roten Soße übergossen werden. Diese besteht wider Erwarten nicht aus Tomaten. Die feurige Farbe kommt von Paprikapulver, das der Soße auch ihre milde Schärfe verleiht. Gern werden Patatas Bravas auch mit einer Kombination aus roter Soße und Mayonnaise serviert.

In diesem Rezept verrate ich dir, wie die spanischen Tapas-Bars es schaffen, die Kartoffeln außen knusprig, doch innen so unwiderstehlich weich und „kartoffelig“ zuzubereiten. Die Patatas Bravas werden nämlich mit einer Methode zubereitet, die sich „confitar“ nennt. Dabei werden Lebensmittel, in diesem Fall unsere Kartoffeln, in Öl bei geringer Temperatur „geköchelt“. Erst im zweiten Schritt geschieht das eigentliche Frittieren in heißem Öl.

Wenn dir das zu viel Fett ist, kannst du die Kartoffeln aber auch im Backofen backen. Das Ergebnis wird auch lecker schmecken, vor allem mit der Soße, doch für richtig authentische Patatas Bravas darfst du mit Olivenöl nicht zimperlich umgehen. Sonnenblumenöl kannst du aber auch verwenden, das schont den Geldbeutel ein wenig. Übrigens kannst du das verwendete Öl filtern und wiederverwenden!

Die zweite wichtige Komponente ist die Soße. In Spanien gibt es ein Sprichwort: „Cada maestrillo tiene su librillo“, das heißt übersetzt etwa „Jeder Meister hat sein eigenes Büchlein“. Das trifft auf die Soße perfekt zu. Jede Tapas-Bar, jede Familie, jedes Kochbuch scheint ein eigenes Rezept für die Soße zu haben. Richtig authentisch ist sie aber, wenn sie ohne Tomaten zubereitet wird. Du wirst sehen, mit unserem Rezept machst du richtig gute, leckere Patatas Bravas!

