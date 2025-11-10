Pekannuss-Butter bringt Abwechslung aufs Brot

Pekannüsse sind einfach toll. Sie haben eine weiche, fast buttrige Konsistenz, schmecken leicht süß und sind perfekt, um daraus eine Pekannuss-Butter zuzubereiten. Hier ist das Rezept für den nussigen Brotaufstrich.

Pekannuss-Butter: leckerer Brotaufstrich in nur 20 Minuten

Hast du eine Lieblingsnuss? Ich weiß, die Frage ist vielleicht merkwürdig, aber ich meine es ernst. Ich habe eine, nämlich die Pekannuss. Seit ich sie einmal probiert habe, komme ich buchstäblich nicht mehr davon los. Versteh mich nicht falsch, auch Walnüsse sind wunderbar oder Haselnüsse, aber für mich geht einfach nichts über die Pekannuss.

Die weiche Nuss kommt bei mir deshalb überall mit rein, wo es möglich ist: über den morgendlichen Joghurt als Topping, in Salate sowieso, manchmal auch über Nudeln und wenn es geht, dann auch in Kuchen. Ein schlechtes Gewissen muss man dabei nicht haben. Die Nuss ist nämlich gesund. Neben ungesättigten Fettsäuren gibt es noch Vitamin E und B1, Magnesium, Eisen und Kalium. Insgesamt wird ihnen bei mäßigem aber regelmäßigem Genuss ein positiver Effekt auf Blutdruck, Blutzuckerspiegel und Herzgesundheit nachgesagt.

Na, dann mal ran an die Nuss oder besser gesagt: an die Pekanuss-Butter. Die ist ein toller Aufstrich fürs Frühstücksbrot und eine köstliche Alternative zur Nuss-Nougat-Creme und Co.

Für ein besonders intensives Aroma röstest du die Nüsse im Ofen kurz an. Danach füllst du sie in einen Standmixer und zerkleinerst sie nach und nach, bis sie eine cremige Masse werden. Dann gibst du Salz, Ahornsirup und Vanilleextrakt hinzu und mixt noch einmal alles gründlich durch. Fülle die Creme in ein sauberes, steriles Glas und bewahre es im Kühlschrank auf.

Die Nussbutter schmeckt fantastisch auf dem Frühstücksbrot oder als Dip zu frischen Früchten. Und ein kleiner Geheimtipp: Probiere sie als Topping auf frisch gebackenen Pancakes. Mmh, so gut.

Schnell gemacht sind auch eine Walnussbutter, eine Dattel-Haselnusscreme oder eine gebrannte Mandelbutter.

Pekannuss-Butter Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Pekannüsse online, zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Salz

1 TL Ahornsirup

1/2 TL Vanilleextrakt Zubehör 1 Schaubglas, 300 ml Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verteile die Pekannüsse auf dem Blech und röste sie 10 Minuten an, bis sie duften und leicht gebräunt sind. Lass sie danach leicht abkühlen. Gib die Nüsse einen Standmixer und zerkleinere sie zuerst grob. Mixe weiter, bis eine cremige Masse entsteht und rühre zwischendurch immer mal um. Füge Salz, Ahornsirup und Vanille hinzu. Mixe noch einmal gut durch, bis alles gut gemischt ist und die Masse eine glatte Konsistenz hat. Fülle die fertige Pekannuss-Butter in ein sauberes Schraubglas und bewahre sie im Kühlschrank auf.

