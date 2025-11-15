Pekannuss-Haferflocken-Riegel: kleines Frühstück, großer Genuss

Aus der Vorstellung, nur noch fünf Minuten länger im Bett liegen zu bleiben, wird schnell mal eine halbe Stunde. Dann wird’s oft stressig: duschen, anziehen, Sachen zusammensuchen und los. Für ein gesundes Frühstück bleibt da oft wenig oder gar keine Zeit. Die Lösung: unsere Pekannuss-Haferflocken-Riegel, die man sich einfach nur schnappen muss und prima unterwegs essen kann.

Pekannuss-Haferflocken-Riegel: Frühstück to go

Damit das Frühstück nicht komplett ausfallen muss und du mit Bärenhunger auf der Arbeit ankommst, gibt es zum Glück leckere Kleinigkeiten, die sich super vorbereiten lassen und die du einfach auch unterwegs essen kannst. Hier kommen dann diese Pekannuss-Haferflocken-Riegel ins Spiel. Sie bestehen lediglich aus Haferflocken, gehackten Pekannüssen, Kokosöl, Ahornsirup, etwas Zucker und Salz sowie dunkler Schokolade.

Dafür werden zuerst die Nüsse gehackt und in einer Pfanne angeröstet. Dann gibst du sie zusammen mit den Haferflocken in eine Schüssel. Als nächstes schmilzt du Kokosöl mit Ahornsirup, Zucker, Vanilleextrakt, Zimt und Salz in einem Topf und verrührst alles gut, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann gießt du die Mischung zu den Haferflocken und den Nüssen. Alles gut verrühren und in eine Auflaufform füllen. Drücke die Masse gut an und backe sie, bis sie goldbraun ist. Lass diese gut auskühlen, beträufle sie noch mit flüssiger Schokolade und schneide sie dann in gleichmäßige Riegel.

Dir fehlt noch das gewisse Etwas? Dann kannst du bei der Zubereitung der Riegel noch mit anderen Zutaten experimentieren. Mische unter die Masse zum Beispiel noch getrocknete Cranberrys für eine fruchtige Komponente. Oder gib noch weitere Nüsse und Samen wie Chiasamen, gehackte Mandeln und Co. dazu.

Du suchst nach weiteren Ideen für ein schnelles Frühstück? Frühstücksriegel mit Blaubeeren, selbst gemachte Frühstücksriegel mit Apfel und Rosinen oder Bananen-Himbeer-Riegel sorgen für Abwechslung.

Pekannuss-Haferflocken-Riegel Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g gehackte Pekannüsse

200 g zarte Haferflocken

60 g Kokosöl

80 ml Ahornsirup online, zum Beispiel hier 🛒

2 EL brauner Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

80 g Zartbitterschokolade Zubehör 1 rechteckige Backform, ca. 20 x 25 cm Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege eine rechteckige Backform mit Backpapier aus. Hacke die Pekannüsse klein. Erhitze eine Pfanne und röste darin die Pekannüsse an, bis sie goldbraun sind und duften. Fülle sie danach mit den Haferflocken in eine Schüssel. Schmilz das Kokosöl zusammen mit Ahornsirup, Zucker, Vanilleextrakt, Zimt und Salz in einem Topf. Verrühre alles gut, bis der Zucker sich vollständig aufgelöst hat. Gieße die flüssige Mischung über die Haferflocken und Pekannüsse und vermenge alles gründlich. Fülle die Masse in die vorbereitete Auflaufform und drücke die Masse etwas an. Schiebe die Form in den Ofen und backe sie 15-18 Minuten, bis die Masse goldbraun ist. Lass sie danach vollständig auskühlen. Schmilz in der Zwischenzeit die Schokolade über einem Wasserbad und träufle sie mit einem Löffel über die Pekannuss-Haferflocken-Masse. Lass die Schokolade aushärten und schneide die Masse dann in 10 gleichmäßige Riegel.

