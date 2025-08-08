Leicht und knusprig: Penne mit Zucchini, Walnüssen und Minze

Manchmal muss es einfach Pasta sein – und zwar mit dem gewissen Etwas! Penne mit Zucchini, Walnüssen und Minze klingen vielleicht fancy, sind aber in Wirklichkeit ein kulinarischer Jackpot aus Zutaten, die jeder kennt. Dieses Rezept bringt Abwechslung auf den Teller, ohne dass du dafür zum Sternekoch mutieren musst. Also, lass uns gleich anfangen!

Einfach, aber raffiniert: Penne mit Zucchini, Walnüssen und Minze

Mal wieder ist die Zucchini, wie so oft zur Zeit, der Star der Pfanne. Der grüne Sommerkürbis schreit förmlich danach, leicht gebräunt in Olivenöl zu glänzen. Sie sorgt für saftige Bissen und macht sich mit ihrem milden Geschmack überall beliebt.

Doch es geht noch besser – Walnüssen sei Dank! Die köstlichen Nüsse sind der knusprige Gegenspieler zur zarten Zucchini und verleihen dem Ganzen einen erdigen, nussigen Charakter. Sie werden angeröstet, damit sie nicht nur gut schmecken, sondern auch der Mund etwas zu tun hat beim Kauen. Fans von verschiedenen Texturen kommen bei dem Gericht voll auf ihre Kosten.

Eine unerwartete Komponente dieses Rezepts sind Semmelbrösel, die in Olivenöl zu knackigen Geschmacksträgern aufsteigen. Sie bringen nicht nur Crunch ins Spiel, sondern geben dem Gericht eine fast schon luxuriöse Note. Wer hätte gedacht, dass sie sich so stilvoll in Szene setzen können?

Und dann kommt die Minze – der Joker des Rezepts. Mit ihrer frischen Note bringt sie das Gericht auf ein neues Level. Einfach grob schneiden, drüberstreuen und staunen, wie einfach Sommer auf dem Teller schmecken kann. Egal, ob du Gäste beeindrucken willst oder nur Lust auf etwas Neues hast: Dieses Rezept ist köstlich, macht Spaß und bringt garantiert gute Laune!

Penne mit Zucchini, Walnüssen und Minze keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Penne

50 g Walnüsse

4 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

40 g Semmelbrösel

2 Zucchini

Salz und Pfeffer

20 g Minze frisch Zubereitung Koche die Penne in reichlich Salzwasser, bis sie al dente sind, und hebe eine Tasse Nudelwasser auf, bevor du sie abgießt.

Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze, bis sie duften, dann stelle sie beiseite.

Gib 2 EL Olivenöl in die Pfanne und röste die Semmelbrösel, bis sie knusprig sind. Stelle auch diese beiseite.

Wasche und schneide die Zucchini in dünne Scheiben. Erhitze die restlichen 2 EL Olivenöl in der Pfanne und brate die Zucchini, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib die Penne, die Walnüsse, die Semmelbrösel und ein paar EL Nudelwasser zu den Zucchini in die Pfanne und mische alles gut.

Schneide die frische Minze grob und gib sie vor dem Servieren über das fertige Gericht.

