Persischer Rhabarber mit Lavash-Brot: So hast du Rhabarber noch nie gegessen!

Die persische Küche gehört zu den Länderküchen, die einem wohl am wenigsten präsent ist. Wenn ich mit Freunden essen gehe, dann fällt die Wahl des Restaurants häufig auf vietnamesisch, italienisch oder indisch. Aber persisch ist eher selten dabei. Das soll sich ab jetzt ändern und deshalb wird heute ein landestypisches Gericht in der eigenen Küche nachgekocht. Auf dem Speiseplan steht: persischer Rhabarber mit Lavash-Brot.

Rezept für persischen Rhabarber mit Lavash-Brot

Zum Glück befinden wir uns gerade mitten in der Rhabarber-Saison und auch wenn das Gemüse am liebsten in süßen Gerichten verarbeitet wird, ab und zu darf es auch gern mal in etwas Herzhaftes verwandelt werden. Perfekt, wenn es dazu auch noch so gut schmeckt wie dieser persische Rhabarber mit Lavash-Brot.

Nimm dir für die Zubereitung etwas Zeit. Das Gericht ist nichts für die schnelle Feierabendküche. Möchtest du dir aber etwas Gutes tun und du liebst gemütliche Kochabende, ist dieses Rhabarber-Schmorgericht einfach perfekt. Unser Koch Oli hat alles in einer Tajine zubereitet. Aber keine Sorge, du musst für das traditionelle Kochgeschirr nicht gleich ins nächste Geschäft und es dir kaufen. Das Rezept gelingt auch in einer großen Pfanne oder einem Schmortopf.

Was den persischen Rhabarber so besonders macht, ist eine spannende Mischung aus orientalischen Gewürzen wie Safran und Kurkuma, süßen Komponenten wie Granatapfelsirup und frischen Aromen von Petersilie und Minze. Ergänzt wird alles durch den kräftigen Geschmack des Rindfleisches. Eine spannende Mischung, die deine Geschmacksknospen garantiert auf Reisen schickt.

Zum Schmorgericht gibt es außerdem ein selbst gebackenes Lavash-Brot als Beilage, mit dem du die Soße und das Fleisch wunderbar auftunken kannst. Hast du jetzt Appetit bekommen? Dann probiere den persischen Rhabarber mit Lavash-Brot doch gleich mal aus und verwöhne dich und deine Gäste mit etwas, das es so garantiert nicht jeden Tag gibt.

Hat es dir die persische Küche angetan und du möchtest öfter den Kochlöffel schwingen? Dann probiere doch auch mal den Spinat-Dip Borani, das persische Kräuteromelette Kuku Sabzi oder backe einen persischen Liebeskuchen.

Persischer Rhabarber mit Lavash-Brot Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 2 Stunden Std. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Rhabarber: 800 g Rindfleisch am Stück

1 große Zwiebel

1,5 l Rinder- oder Hühnerbrühe

2 Bund frische Minze

3 Bund frische Blattpetersilie

2 Knoblauchzehen

1 g Safran

1 Msp Muskatnuss

1 TL Kurkuma

1 Zimtstange

2 EL Granatapfelsirup online zum Beispiel hier 🛒

4 Kardamomkapseln

4-5 Stangen Rhabarber

Salz und Pfeffer

Olivenöl zum Braten

4 EL Granatapfelkerne

1 EL gehackte Petersilie Für das Lavash-Brot: 300 g Weizenmehl Type 550

1 TL Salz

200 ml lauwarmes Wasser Zubereitung Schneide das Rindfleisch in kleine, mundgerechte Stücke.

Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel. Lege die Granatapfelkerne in etwas Granatapfelsirup ein und stelle es beiseite.

Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf, dünste die Zwiebel darin glasig an, füge das Fleisch hinzu und brate es von allen Seiten scharf an.

Ziehe den Knoblauch ab, reibe ihn und gib ihn mit in den Topf zum Fleisch. Brate alles für weitere 5 Minuten.

Bestäube den Topfinhalt mit Kurkuma und röste das Gewürz mit an.

Zupfe die Blätter von Petersilie und Minze von den Stielen und zermahle sie in einem Mörser. Übergieße dann den Safran in einer Schüssel mit etwas lauwarmem Wasser und lass alles 5 Minuten ziehen.

Gib das Safranwasser mit in den Mörser zu den Gewürzen und verrühre alles zu einer Paste.

Füge nun die Brühe, die Minz-Petersilien-Paste und den Granatapfelsirup zum Fleisch hinzu und lass alles einmal aufkochen.

Würze alles mit Zimt, Muskatnuss, Kardamom, Salz und Pfeffer und lass das Ganze abgedeckt ca. eine Stunde köcheln, bis das Fleisch gar ist. Schäle und schneide in der Zwischenzeit den Rhabarber in Stücke und gib diese zum durchgegarten Fleisch in den Topf.

Koche alles für weitere 5 Minuten. Nimm den Topf anschließend vom Herd und lass den persischen Rhabarber zugedeckt 10 Minuten ziehen.

Serviere das Gericht mit in Sirup eingelegten Granatapfelkernen, gehackter Petersilie und Lavash-Brot.

Mische für das Brot das Mehl mit Salz und füge nach und nach das lauwarme Wasser hinzu.

Knete alles zum Beispiel mit den Händen ca. 10 Minuten gut durch, bis ein glatter und geschmeidiger Teig entsteht. Forme ihn dann zu einer Kugel. Lege diese in eine Schüssel oder auf einen Teller, decke ihn mit einem sauberen Küchentuch ab und lass ihn 15 Minuten ruhen.

Teile den Teig nach der Ruhezeit in 8 ca. 60 g schwere Stücke. Forme diese ebenfalls zu Kugeln und decke sie mit dem Küchentuch ab, damit sie nicht austrocknen.

Streue Mehl auf eine Arbeitsfläche und bestäube eine Teigkugel mit Mehl. Rolle sie mit einem Nudelholz so dünn wie möglich aus und versuche dabei mit den Händen den Teig zu einem Kreis zu formen.

Ist der Fladen dünn genug, backe ihn in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett 30 bis 40 Sekunden lang aus. Wende das Brot dabei immer wieder, damit es von beiden Seiten Luftblasen wirft.

Lege das fertige Brot auf einen Teller und decke es ab. Wiederhole den Vorgang mit den restlichen Teigkugeln und serviere das frische Brot zum Rhabarber-Schmortopf.

