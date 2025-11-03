Petersilienkartoffeln mit Schinken: ein Klassiker aus Omas Küche

Petersilienkartoffeln mit Schinken gehören zu den Gerichten, die mit wenig Aufwand richtig Freude machen und dich wahrscheinlich noch an die Küche deiner Großmutter erinnern. Sie sind der Innbegriff von Hausmannskost und bringen vertraute Aromen auf den Teller. Mit unserem Rezept schmecken sie wie damals bei Oma.

Petersilienkartoffeln mit Schinken: schmecken einfach immer

Kartoffeln gehen immer! Das ist zumindest meine Meinung und bei mir kommen die Knollen mehrmals die Woche auf den Tisch. Am liebsten esse ich sie als Salzkartoffeln, aber auch diese Petersilienkartoffeln mit Schinken stehen bei mir ganz weit oben auf der Liste. Die einfachsten Rezepte sind oft die besten.

Petersilienkartoffeln galten früher als typische Beilage zu Fleisch oder Fisch. Erst später entwickelte sich daraus ein eigenständiges Gericht – mit Schinken als aromatische Ergänzung, die das Ganze abrundet und sättigender macht.

Das Gericht lebt von wenigen, aber perfekt aufeinander abgestimmten Zutaten: kleine Kartoffeln, frische Petersilie, Butter, Milch oder etwas Öl, Salz, Pfeffer und würziger Schinken. Besonders gut passen luftgetrocknete oder mild geräucherte Sorten. Eine Prise Muskat rundet das Aroma fein ab.

Koche die Kartoffeln in Salzwasser vor und bereite währenddessen eine milde Soße aus Butter, Öl, Milch und Gewürzen zu. Brate den Schinken separat knusprig an, schäle die gegarten Kartoffeln und schneide sie in Scheiben. Vermische sie mit der Soße, koche alles kurz auf und gib zum Schluss frische Petersilie dazu. Serviere die Petersilienkartoffeln mit dem Schinken – einfach, herzhaft und wunderbar aromatisch.

Die Petersilienkartoffeln mit Schinken beweisen, dass auch mit wenigen Zutaten ein ehrliches und vor allem leckeres Essen entstehen kann, das allen schmeckt. Du kannst sie warm servieren, als Hauptgericht zu einem knackigen Salat oder als herzhafte Beilage zu einem Spiegelei. Auch kalt schmecken sie hervorragend, beispielsweise als Teil eines rustikalen Abendessens. Die Möglichkeiten sind endlos – und immer verdammt lecker.

Petersilienkartoffeln mit Schinken Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 800 g Kartoffeln z.B. Drillinge

Salz

40 g Butter

1 EL Weizenmehl 405er

500 ml Milch

Pfeffer

geriebene Muskatnuss

250 g Schinken klein geschnitten

1 EL neutrales Öl

4 Petersilienstiele Zubereitung Wasche die Kartoffeln und gare sie für 15 Minuten in Salzwasser. Erhitze die Butter in einer Pfanne und schwitze das Mehl darin an. Lösche die Mehlschwitze mit Milch ab und lass sie 5 Minuten köcheln. Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskat ab. Ziehe sie vom Herd. Schneide den Schinken klein. Erhitze das Öl in einer weiteren Pfanne und brate den Schinken darin an, bis er knusprig ist. Gieße die Kartoffeln an und pelle sie, nachdem sie etwas abgekühlt sind. Schneide sie danach in Scheiben und gib sie zur Soße. Erhitze noch einmal alles zusammen. Wasche die Petersilie und schneide die Blätter klein. Tipp: Das geht hervorragend mit einer : Das geht hervorragend mit einer Kräuterschere 🛒 Hebe einen kleinen Teil zum Servieren auf, den Rest rührst du unter die Kartoffeln mit Soße. Richte die Petersilienkartoffeln mit dem Schinken an. Streue die restliche Petersilie darüber. Notizen Bei Geniale Tricks findest du tolle Deko-Ideen, um in deiner Küche Akzente zu setzen oder deinen Tisch zu verschönern. Schaue doch mal vorbei!

