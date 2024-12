Knusprige Fladen mit geschmolzenem Innern: Probiere Pfannenbrot mit Käse

Dieses Pfannenbrot mit Käse schmeckt als Frühstück besonders gut, aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Weil die kleinen fluffigen Fladen mit geschmolzener Käsefüllung so handlich sind, kannst du sie überall hin mitnehmen. Als Pausensnack auf der Arbeit oder als Proviant bei einem Ausflug machen sie sich ebenfalls gut. Doch vor allem ist Pfannenbrot unglaublich lecker!

Pfannenbrot mit Käse: kein Ofen nötig

Pfannenbrot wird seit jeher in vielen Kulturen zubereitet. Ob indisches Naan, türkisches Bazlama oder italienische Piadina – überall liebt man diese schnellen Fladenbrote. Sie haben eines gemeinsam: Sie sind unkompliziert in der Zubereitung, brauchen keinen Ofen und können mit unendlich vielen Füllungen kombiniert werden. Die Kombination aus weichem Teig und geschmolzenem Käse mit einem Klecks saurer Sahne macht unser Rezept besonders lecker.

Die Basis für das Pfannenbrot ist ein einfacher Teig aus Mehl, Joghurt, Backpulver, Wasser, Öl und einer Prise Salz und Zucker. Keine Sorge, Hefe brauchst du nicht – das spart Zeit. Bevor die Brote in die Pfanne wandern, wird der Teig mit geriebenem Käse gefüllt. Ob Gouda, Mozzarella oder ein würziger Cheddar, du kannst hier frei wählen. Der Käse schmilzt beim Braten, und das Ergebnis ist ein Pfannenbrot mit Käse, das außen knusprig und innen wunderbar cremig ist.

Die Zubereitung der einzelnen Pfannenbrote mit Käse in der Pfanne nur wenig Zeit in Anspruch. Während sie braten, entfaltet sich ein herrlicher Duft, der alle in die Küche lockt. Serviere die Brote am besten direkt aus der Pfanne, mit einem Klecks Sauerrahm oder Joghurt. Und wenn du mal variieren möchtest, dann ergänze oder ersetze den Käse mit Oliven, getrockneten Tomaten oder Spinat. Lecker!

Diese Kartoffel-Fladenbrote kommen ebenfalls aus der Pfanne, genauso wie diese leckeren italienischen Fladenbrote Torta al testo. Auch süß schmecken die Fladen aus der Pfanne hervorragend, das beweisen diese süßen Apfelbrote!

Pfannenbrot mit Käse

Zubereitungszeit 40 Minuten Min.
Gesamtzeit 40 Minuten Min.
Portionen 4
Zutaten

300 g Mehl Typ 550

1 TL Salz

1 TL Zucker

1 TL Backpulver

150 g Naturjoghurt

100 ml lauwarmes Wasser

1 EL Olivenöl

100 g geriebener Käse z.B. Gouda oder Mozzarella

etwas Butter oder Öl zum Braten

etwas saure Sahne Zubereitung Gib das Mehl, Salz, Zucker und Backpulver in eine Schüssel und vermische alles gut.

Füge Joghurt, Wasser und Olivenöl hinzu. Knete den Teig mit den Händen oder einem Mixer mit Knethaken, bis er glatt und geschmeidig ist. Falls der Teig zu klebrig ist, füge etwas mehr Mehl hinzu.

Lasse den Teig abgedeckt für etwa 10 Minuten ruhen.

Teile den Teig in 4 gleich große Stücke. Rolle jedes Stück zu einer Kugel und drücke diese flach.

Gib etwa 2-3 Esslöffel geriebenen Käse in die Mitte jeder Teigscheibe. Falte die Ränder des Teigs über dem Käse zusammen und forme eine Kugel. Rolle die Kugel vorsichtig zu einer flachen Scheibe (ca. 2 cm dick) aus.

Erhitze eine Pfanne bei mittlerer Hitze und füge ein wenig Butter oder Öl hinzu.

Brate die Fladen nacheinander für etwa 3 Minuten auf jeder Seite, bis sie goldbraun und durchgegart sind. Wenn der Käse im Inneren geschmolzen ist, ist das Pfannenbrot fertig.

Serviere die Pfannenbrote warm mit einem Klecks saurer Sahne.

