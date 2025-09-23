One-Pot-Rezept: Pfannenlasagne mit Mozzarella und Hackfleisch

Lasagne ist ein echter italienischer Klassiker, der im Ofen zubereitet wird. Der Nudelauflauf mit Bolognese-Soße lässt Herzen rund um den Globus höherschlagen und ist weltweit bekannt und beliebt. Wir haben uns das Traditionsrezept als Inspiration für unsere Pfannenlasagne mit Mozzarella genommen.

Koche doch mal eine Pfannenlasagne mit Mozzarella

Die sieht nur auf den ersten Blick aus wie eine typische Lasagne. Denn was sich unter der Käseschicht verbirgt, hebt sich deutlich vom italienischen Gericht ab. Denn anders als beim Original schichten wir die Komponenten nicht übereinander, sondern kochen sie stattdessen alle in derselben Pfanne. Wie das schmeckt? Finde es selbst heraus! Nur so viel: Du solltest dir dieses Gericht nicht entgehen lassen.

In unsere Pfannenlasagne mit Mozzarella kommen typische Zutaten wie Tomaten, frisch und passiert, Hackfleisch, Zwiebel und Knoblauch. Auch Möhren nutzen wir. Aus all diesen Zutaten wird eine leckere Bolognese gekocht, die mit getrockneten italienischen Kräutern, frischem Basilikum sowie Salz und Pfeffer verfeinert wird. Und dann kommen auch schon die Lasagneblätter ins Spiel: Brich sie in Stücke und rühre sie in die Soße ein. Sie werden direkt darin mit gekocht, bis sie gar sind.

Kurz vor Ende der Kochzeit streust du sowohl klein gezupften Mozzarella als auch geriebenen Käse über den Pfanneninhalt und lässt beides zerlaufen. Dann ist die Pfannenlasagne mit Mozzarella fertig zum Verzehr. Wow, schmeckt toll, oder?

