Pfannkuchenwraps mit Avocado und Oliven für einen perfekten Tagesstart

Ganz traditionell bin ich ja eher ein Fan von süßen Pfannkuchen. Ganz egal, ob einfach nur mit Zimt und Zucker, einer Schokocreme deiner Wahl oder einer guten Konfitüre. Allerdings haben Pfannkuchen noch so viel mehr zu bieten. Und diese Pfannkuchenwraps sind ein gutes Beispiel dafür. Perfekt für ein gemütliches Frühstück oder auch zum Einpacken und unterwegs genießen.

Statt süß heute nur salzig: Pfannkuchenwraps mit köstlicher Füllung

Dieses Rezept hat mein Herz schnell erobert, da es sich ganz einfach nach den eigenen Geschmackswünschen anpassen lässt. Die Grundzutaten für den Teig ergeben einen neutralen, einfachen Pfannkuchenteig, der sich perfekt eignet, um ihn mit herzhaften Beilagen zu belegen.

Am einfachsten kannst du hier schon neue Geschmacksnoten einbringen, indem du statt normalem Frischkäse Kräuterfrischkäse benutzt. Es gibt keine Regeln. Ich persönlich finde ja, dass der Avocado-Oliven-Mix für sich genommen schon absolut köstlich schmeckt und durch den Frischkäse ganz dezent ergänzt wird. Finde aber deine ganz persönliche Lieblingsfüllung für diese Pfannkuchenwraps.

Die Zubereitung dieses Gerichts ist so leicht, wie es der Name vermuten lässt. Rühre zunächst einen glatten Pfannkuchenteig an und backe dann vier Pfannkuchen nacheinander in einer geeigneten Pfanne 🛒. Während die Pfannkuchen in der Pfanne ausbacken, kannst du schon einmal die Füllung vorbereiten. Wasche und schneide das Gemüse, würfle das Fruchtfleisch der Avocado und schneide die Oliven in Ringe.

Sobald die Pfannkuchen fertig und etwas abgekühlt sind, kannst du sie mit dem Frischkäse bestreichen, das Gemüse hinzugeben und sie zusammenrollen. Klappe dafür die Seiten ein, wie bei klassischen Tortilla-Wraps und rolle die Pfannkuchen zusammen. Zerteile sie anschließend in der Mitte und serviere sie sofort oder packe sie dir ein und freue dich auf einen frischen Snack für zwischendurch.

Wenn du Lust auf mehr herzhafte Pfannkuchenrezepte hast, dann schau dich auf Leckerschmecker um. Garantiert schmecken dir diese Pfannkuchen mit Reis-Pilz-Füllung super gut. Hüttenkäse-Pfannkuchen kommen ganz ohne Milch aus. Und für unsere Zucchini-Pfannkuchen brauchst du gerade einmal sechs Zutaten.

Pfannkuchenwraps mit Avocado und Oliven Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g Mehl

Salz nach Geschmack

250 ml Milch

1 Ei Größe M

2 EL Butter

1 Avocado

125 g schwarze Oliven ohne Stein

1 gelbe Paprika

1 rote Paprika

200 g Frischkäse Zubereitung Verrühre Mehl, Salz, Milch und Ei zu einem glatten Teig. Lass die Butter portionsweise in der Pfanne zerlaufen und backe danach die vier Pfannkuchen aus.

Bereite währenddessen die Füllung vor. Halbiere die Avocado und entferne den Kern. Löse das Fruchtfleisch und würfel es. Gieße die Oliven ab und schneide sie in Ringe. Vermenge Oliven und Avocado und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab. Wasche die Paprika und schneide sie in feine Würfel.

Bestreiche die Pfannkuchen, sobald sie etwas abgekühlt sind, mit dem Frischkäse und verteile den Rest der Füllung darüber. Klappe die Seiten ein, rolle die Pfannkuchen zusammen und teile sie in der Mitte.

