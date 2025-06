Cremig, würzig, fruchtig-frisch: Diese Butter macht dein BBQ unvergesslich

Wenn du glaubst, dass Grillen nur mit Kräuterbutter funktioniert, wird dieses Rezept dich komplett umhauen. Pfeffer und Orange sind das Dream-Team, das deinem Steak, Gemüse oder frischem krossen Brot eine völlig neue Dimension verleiht. Mit ihrem fruchtig-würzigen Kick sorgt die Pfeffer-Orangen-Butter dafür, dass jeder Bissen ein Genuss wird. Und das Beste? Sie ist in wenigen Minuten gemacht – also nichts wie ran an die Rührschüssel.

So bereitest du die Pfeffer-Orangen-Butter zu

Du bist spontan zum Grillabend bei Freunden eingeladen und willst noch eine Kleinigkeit mitbringen? Oder möchtest du statt Gewürzketchup und Knoblauchsoße mal was anderes zu deinem Grillgemüse schnabulieren? Wir haben da was für dich! Und zwar diese Pfeffer-Orangen-Butter mit Thymian.

Mit ihrem fruchtigen Aroma bringt die Orange eine spritzige, süß-säuerliche Note ins Spiel. Ihre ätherischen Öle sorgen für ein frisches, leicht bitteres Profil, das einer cremigen Butter eine lebendige Leichtigkeit verleiht. Auf gegrilltem Fleisch oder Gemüse wirkt die Orange nicht nur erfrischend, sondern hebt auch die Röstaromen hervor.

Thymian ist der weiche, herbe Kontrapunkt zur intensiven Frische der Orange. Er bringt eine subtile, erdige Tiefe in die Mischung. In Kombination mit gegrillten Speisen verstärkt Thymian die natürlichen Aromen.

Pfeffer, besonders frisch gemahlen oder grob gestampft, ist nicht nur „schärfend“, sondern auch warm, leicht rauchig und vielschichtig. Genau das ist es, was ihn in dieser Kombi so besonders macht.

Wenn einem da nicht gleich das Wasser im Mund zusammenläuft. Das Tolle an unserem Rezept: Es ist superschnell zubereitet. Eigentlich musst du nur Butter cremig rühren und sie dann mit etwas Orangenabrieb und -saft sowie frisch gemahlenem Pfeffer und Thymian verfeinern. Wir geben auch noch ein bisschen edelsüßes Paprikapulver und ein wenig Fleur de Sel hinzu. Danach kannst du dir die Pfeffer-Orangen-Butter auch schon schmecken lassen.

Pfeffer-Orangen-Butter Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

2-3 Zweige frischer Thymian

250 g Butter zimmerwarm

1 1/2 TL schwarzer Pfeffer grob und frisch gemahlen

1 TL Paprikapulver edelsüß

Meersalzflocken nach Geschmack (gibt's online, z.B. hier 🛒 Zubereitung Reibe etwa 2-3 TL von der Schale der Orange ab. Und presse so viel Saft aus, dass es ca. für 2 Teelöffel ausreicht.

Wasche und trockne den Thymian. Entferne die Blätter von den Zweigen.

Rühre die Butter in einer Schüssel cremig.

Gib den Orangenabrieb, den Saft, den Pfeffer, das Paprikapulver, die gehackten Kräuter und das Salz dazu.

Rühre, bis die Mischung gleichmäßig ist.

Forme die Butter und stelle sie kalt.

Genieße die Kräuterbutter zu gegrilltem Gemüse, Fleisch oder frischem Brot.

