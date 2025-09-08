Pfifferling-Omelett: setzt die gold-gelben Waldpilze perfekt in Szene

Zur Zeit kommt man an frischen Pilzen kaum vorbei. Im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt kann man jetzt zwischen Champignons, Pfifferlingen, Austernpilzen, Kräuterseitlingen und vielen weiteren Sorten wählen. Unsere Wahl fällt aber auf den Liebling des Waldes, den Pfifferling und den verarbeiten wir zu einem leckeren Pfifferling-Omelett.

Schmeckt zu jeder Tageszeit: Pfifferling-Omelett

Gibt es eigentlich die perfekte Tageszeit für den Genuss eines Omeletts? Zum Frühstück vielleicht oder eher zum Lunch oder als Mitternachtssnack, wenn sich zu später Stunde noch einmal der Hunger meldet? Ganz egal, genieße dein Omelett einfach, wann dir danach ist. Es schmeckt einfach zu jeder Tageszeit. Magst du es aber morgens zum Frühstück schon gerne herzhaft und lange sättigend, ist unser Pfifferling-Omelett ideal für den Start in den Tag.

Da man am Morgen kaum die Zeit und die Lust hat, lange in der Küche zu stehen, ist dieses Pfifferling-Omelett zum Glück schnell gemacht. Zuerst kümmerst du dich um die Pilze. Putze sie gründlich und schneide große Exemplare klein. Brate sie in einer Pfanne mit heißem Olivenöl, geschnittener Schalotte und Knoblauch an, bis die Pilze leicht braun werden. Würze dann mit Salz, Pfeffer und gehackter Petersilie. Stelle die Füllung dann erst einmal beiseite.

Danach ist das Omelett an der Reihe. Verquirle Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Gieße die Masse in eine Pfanne mit erhitzter Butter und rühre vorsichtig mit einem Holzspatel um. Ziehe die Eimasse wieder glatt und lass sie in der Pfanne stocken. Belege die Hälfte des Omeletts mit den Pilzen und klappe es dann zusammen. Guten Appetit!

Genieße die Pfifferlingssaison und bereite dir auch mal Gnocchi in Pfifferling-Sahnesoße, einen Nudelauflauf mit Pfifferlingen oder eine Pfifferlingcremesuppe.

Pfifferling-Omelett Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g frische Pfifferlinge

1/2 Bund frische Petersilie

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Eier

50 ml Milch

1 Prise Muskatnuss

1 EL Butter Zubereitung Putze die Pilze gründlich und schneide sie eventuell klein. Schneide die Petersilie klein.

Ziehe die Schalotte und den Knoblauch ab und schneide beides fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate die Schalotte und den Knoblauch kurz glasig an. Gib die Pfifferlinge dazu und brate sie mit, bis sie leicht braun werden.

Würze mit Salz, Pfeffer und der Petersilie. Stelle die Füllung beiseite.

Verquirle in einer Schüssel die Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Erhitze die Butter in der Pfanne und gieße die Eimasse hinein. Rühre sie leicht mit dem Holzpfannenwender 🛒 , bis sie stockt und streiche sie glatt.

Lege die Pfifferlingsmischung auf eine Hälfte des Omeletts und klappe es mit dem Pfannenwender vorsichtig zusammen. Serviere das Omelett sofort.

