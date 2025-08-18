Gnocchi für Genießer: Mit Pilzen, Butter und aromatischem Salbei

Gnocchi in Butter, gepaart mit zart-nussigen Pfifferlingen und dem unvergleichlichen Aroma von Salbei… klingt köstlich? Dann lies unbedingt weiter! Dieses Gericht ist schnell gemacht, schmeckt aber so raffiniert, dass du es garantiert öfter servieren willst. Hier gibt’s das Rezept für aromatische Pfifferling-Salbei-Gnocchi.

So werden die Pfifferling-Salbei-Gnocchi besonders lecker

Zarte, goldbraun gebratene Gnocchi mit einer himmlischen buttrigen Crunch-Schicht. Dazu die leicht nussigen Aromen der Pfifferlinge, perfekt ergänzt durch den intensiven, fast schon samtigen Geschmack von knusprigem Salbei. Ein Hauch von Knoblauch sorgt für Tiefe. Mir läuft ja sofort das Wasser im Mund zusammen.

Für mich gehören Gnocchi regelmäßig auf den Speiseplan. Ich liebe die kleinen Kartoffelnocken einfach! Sie sind vielseitig einsetzbar, immer lecker und passen quasi zu fast allem. Am liebsten esse ich sie, knusprig angebraten. Da kommt dieses Rezept für Pfifferling-Salbei-Gnocchi gerade recht!

Deine Eltern kommen zu Besuch oder du möchtest dein Date beeindrucken? Mit diesen Gnocchi klappt das bestimmt. Und das Beste: Du brauchst weder Chefkochkünste und fancy Küchenequipment noch viele oder ausgefallene Zutaten. Perfekt für faule Feinschmecker und Kochneulinge! Im Grunde genommen brätst du die Gnocchi knusprig an und vermischst sie dann mit den Pfifferlingen, die du zuvor in Knoblauch-Salbei-Butter angebraten hast. Etwas Parmesan drüber, fertig!

Natürlich lässt das Rezept dennoch noch ein bisschen Raum zum Experimentieren. Wenn du zum Beispiel nicht so der Fan von knusprigen Gnocchi bist, kannst du sie ebenso ganz normal kochen. Für extra Cremigkeit sorgt zudem ein Schuss Sahne oder etwas Crème fraîche.

Für noch mehr Aroma und Würze raspele etwas frische Muskatnuss über die Pfifferlinge oder füge beim Anbraten der Butter einen kleinen Zweig Rosmarin hinzu. Das gibt dem Gericht noch mehr Tiefe und eine rustikale Note. Ein paar gehackte Walnüsse sorgen beispielsweise für Crunch und ein bisschen Zitronenabrieb oder ein Spritzer Zitronensaft verleiht den Gnocchi Frische und Leichtigkeit. Lass es dir schmecken!

Pfifferling-Salbei-Gnocchi Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g frische Pfifferlinge

2 Knoblauchzehen

Etwas frische Petersilie

50 g Butter

6 frische Salbeiblätter

400 g Gnocchi selbst gemacht oder aus dem Kühlregal

etwas Öl zum Anbraten der Gnocchi

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Geriebener Parmesan zum Servieren Zubereitung Putze die Pfifferlinge gründlich mit einer Pilzbürste 🛒 und schneide sie, falls nötig, in mundgerechte Stücke. Schäle und hacke die Knoblauchzehen fein. Wasche, trockne und schneide die Petersilie fein.

Erhitze die Butter in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze, bis sie schaumig ist. Gib die Salbeiblätter dazu und brate sie, bis sie knusprig sind. Nimm sie aus der Pfanne und lege sie beiseite.

Gib den Knoblauch in die Pfanne und röste ihn leicht an, ohne dass er braun wird. Füge dann die Pfifferlinge hinzu und brate sie 5-7 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Brate derweil die Gnocchi in einer separaten Pfanne mit etwas Öl an, bis sie goldbraun sind.

Vermische die Gnocchi mit den Pfifferlingen und der Knoblauchbutter in der großen Pfanne. Würze mit Salz und Pfeffer.

Streue die gehackte Petersilie und optional etwas Parmesan darüber. Garniere mit den knusprigen Salbeiblättern und serviere sofort.

