Holla die Waldfee, ist das gut!

Hast du schon die ersten frischen Pfifferlinge der Saison entdeckt und vielleicht sogar etwas daraus zubereitet? Die Leckerschmecker-Redaktion ist derzeit im Pfifferling-Fieber, soviel können wir verraten. Neue Ideen mit den hübschen Waldpilzen werden deshalb gerade besonders gern ausprobiert. Darunter dieses einfache Pfifferling-Spinat-Gratin mit würziger Bergkäse-Kruste.

Rezept für Pfifferling-Spinat-Gratin

Plötzlich ist sie da, die Pilzsaison. Endlich darf man sich wieder über frische Steinpilze, Pfifferlinge, Austernpilze und Co. freuen. Bei all der Auswahl haben es uns die gelben Pfifferlinge besonders angetan. Denn sie riechen nicht nur intensiv würzig, sondern begeistern zudem mit einem nussigen, leicht pfeffrigen Geschmack. Gerade ihr besonderes Aroma ist es, das Pfifferlinge so vielseitig macht. Sie schmecken nämlich in vielen verschiedenen Zubereitungsarten etwa als Suppe, in deftigen Pfannengerichten, im Auflauf und sogar auf dem Flammkuchen.

In unserem Gericht vereinen wir die beliebten Waldpilze mal mit Spinat, gießen eine cremige Soße darüber und überbacken das Ganze mit einem würzigen Käse. Heraus kommt dabei ein Gericht, das auf den ersten Blick durchaus rustikal daherkommt und an herbstliche Wohlfühlküche erinnert, aber auch perfekt in den Spätsommer passt. Wenn es tagsüber richtig heiß werden kann, können die Abendstunden durchaus etwas kühler daherkommen und genau dann hat unser Pfifferling-Spinat-Gratin seinen großen Auftritt.

Das schmeckt besonders gut mit frisch gebackenem Baguette oder Ciabatta serviert. Aber auch ein Blattsalat ist eine tolle Ergänzung. Tipp: Wenn die Pfifferling-Saison vorbei ist, musst du das Gratin nicht von deiner Speisekarte verbannen, sondern kannst es stattdessen einfach mit Kräuterseitlingen zubereiten. Das schmeckt ebenso lecker und bringt noch mal neue Aromen auf den Teller.

Pilze, Pilze, Pilze soweit das Auge reicht. Schnapp sie dir und mach dir auch eine rustikale Kartoffel-Pfifferling-Pfanne, eine Pfifferling-Nudelpfanne oder ein Nudelauflauf mit Pfifferlingen. Lass es dir schmecken!

Pfifferling-Spinat-Gratin Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

400 g frische Pfifferlinge

250 g frischer Spinat

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

1 TL Mehl

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

150 g geriebener Bergkäse Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein.

Putze die Pfifferlinge mit einer Pilzbürste 🛒 gründlich und schneide größere Exemplare in Stücke.

Wasche den Spinat und lass ihn gut abtropfen. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne, brate die Zwiebelwürfel sowie den Knoblauch darin glasig an, füge die Pfifferlinge hinzu und brate sie für 4 bis 5 Minuten mit.

Gib den Spinat in die Pfanne und dünste ihn kurz mit, bis er in sich zusammenfällt.

Fülle den Pfanneninhalt in die gefettete Auflaufform und stelle sie beiseite.

Schmilz die Butter in einem Topf. Rühre das Mehl ein und gieße nach und nach unter ständigem Rühren die Gemüsebrühe hinzu. Lösche mit der Sahne ab und verrühre alles zu einer glatten Masse.

Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Gieße die Soße gleichmäßig über die Pilze und den Spinat. Streue den geriebenen Käse obendrüber und backe das Gratin 20 – 25 Minuten, bis die Kruste goldbraun ist.

Lass das Gratin nach dem Backen kurz abkühlen und serviere es mit frischem Baguette.

