Für diese Pfifferlingcremesuppe musst du kein Pilzsammler sein

Die Pfifferlingszeit bringt jede Menge Abwechslung auf den Teller von Pilzliebhabern. Schließlich ist die Saison der gelben und aromatisch schmeckenden Pilze kurz. Die nutzen wir aus und kochen heute eine Pfifferlingcremesuppe.

Pfifferlingcremesuppe ohne Aufwand zubereiten

Ich liebe es, im Juli und August durch den Wald zu laufen und dabei Ausschau nach Pfifferlingen zu halten. Richtig erfolgreich bin ich dabei meistens nicht. Meine magere Ausbeute beim letzten Mal: drei Pfifferlinge. Für eine cremige Suppe reicht das nicht. Zum Glück gibt es die leckeren Pilze aber auch im Supermarkt zu kaufen. Dort habe ich mich eingedeckt und daraus zusammen mit meinem Fund eine köstliche Pfifferlingcremesuppe zubereitet. So geht’s:

Zuerst werden die Pfifferlinge gründlich geputzt. Schmutzreste, Moos und Tannennadeln entferne ich mit einer Pilzbürste. Danach schneide ich matschige Stellen heraus. Die Pilze unter den Wasserhahn zu halten, ist keine gute Idee. Die intensiven Aromen, für die der Pfifferling bekannt ist, gehen dabei verloren. Dann stellst du 100 Gramm der Pilze für später beiseite.

Danach muss noch die Zwiebel geschält und in feine Würfel geschnitten werden. Anschließend erhitzt du Butter in einem Topf und dünstest zuerst die Zwiebelwürfel darin an. Gib dann die Pfifferlinge hinzu und brate sie für 5 Minuten mit an. Streue dann Mehl über Zwiebeln und Pfifferlinge, lösche mit Weißwein ab und lass alles für 15 Minuten auf niedriger Stufe vor sich hinköcheln. Die Wartezeit kannst du für eine kleine Verschnaufpause nutzen oder dir ein Glas Wein gönnen. Sicher bleibt vom Ablöschen der Pfifferlinge noch etwas von dem Weißwein übrig.

Nach der Pause gießt du die Gemüsebrühe hinzu und lässt die Flüssigkeit nochmals aufkochen. Anschließend wird die Suppe püriert. Füge noch die Sahne hinzu und schmecke die Suppe mit getrocknetem Thymian, Salz und Pfeffer ab.

Damit die Pfifferlingcremesuppe nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugt, brätst du die restlichen, zu Beginn beiseite gestellten Pfifferlinge in etwas Butter an und hackst die Petersilie. Beides verteilst du zum Servieren dann über die Suppe. Dazu passen kross gebackene Brotscheiben.

Steht dir der Sinn nach noch mehr Rezepten mit Pfifferlingen, sind unsere Bratkartoffeln mit Pfifferlingen definitiv ein Tipp. Ein weiteres saisonales Highlight: ein cremiges Pfifferlingrisotto. Auch diesen Nudelauflauf mit Pfifferlingen solltest du dir nicht entgehen lassen.

