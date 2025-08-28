Aus dem Wald in den Airfryer: Pfifferlinge einfach genießen

Ich liebe es, durch den Wald zu streifen und Pilze zu sammeln. Neben Maronen und Steinpilzen landen auch immer Pfifferlinge in meinem Korb. Wenn ich mit meiner Beute nach Hause komme, muss das passende Rezept her. Es sollte dabei am besten schnell und einfach gehen, denn ich bin beim Kochen oft sehr ungeduldig. Da kommt es mir gelegen, dass sich Pfifferlinge im Airfryer zubereiten lassen.

Pfifferlinge aus dem Airfryer: goldgelb und köstlich

Pilze zu sammeln, gehört zu den ältesten, menschlichen Aktivitäten. Schon in der Antike wurden Pilze gesammelt, und später begannen Griechen und Römer sogar mit dem systematischen Anbau.

Pfifferlinge und andere Pilze gelten als Symbole für den Spätsommer und Herbst. In manchen Regionen nennt man Pfifferlinge auch „Eierschwämmchen“, weil ihre Farbe an frisch aufgeschlagene Eier erinnert.

Die Zubereitung im Airfryer ist einfach und unkompliziert. Du putzt die Pilze, und vermengst sie mit etwas Öl. Gib sie dann in deinen Heißluftfritteusenkorb und gare sie darin rund zehn Minuten. Anschließend kannst du die Pfifferlinge nach Wunsch salzen und pfeffern. Wer es aromatischer mag, kann auch eine Spur Muskatnuss sowie weitere Gewürze oder Kräuter hinzufügen.

Ich esse die Pfifferlinge aus dem Airfryer am liebsten mit Bratkartoffeln oder zu Spätzle und einem kleinen Stück Fleisch. Rind, Wild und Hühnchen passen immer gut.

Knusprig, aromatisch und in wenigen Minuten fertig: Mit deiner Heißluftfritteuse verwandelst du die Schätze des Waldes in eine raffinierte Beilage oder einen kleinen Hauptgang, der zu vielen Anlässen passt.

Lust auf mehr Pfifferling-Genuss? Probiere auch unsere würzige Pfifferling-Hack-Pfanne, cremige Pfifferling-Cannelloni oder die köstlichen Pfifferlinge mit Spinat-Rahmsoße. So vielseitig können die Waldschätze schmecken!

Pfifferlinge aus dem Airfryer Anke 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 125 g Pfifferlinge

1 TL Öl

Salz und Pfeffer

Kräuter nach Belieben

Muskat nach Belieben, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Putze die Pilze und vermenge sie dann in einer Schüssel mit dem Öl.

Gib sie in den Korb deiner Heißluftfritteuse.

Gare die Pfifferlinge nun 10 Minuten bei 200 °C. Rühre sie zwischendurch immer wieder um.

Würze die Pfifferlinge aus dem Airfryer mit Salz und Pfeffer, sowie nach Belieben noch mit Kräutern oder Muskat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.