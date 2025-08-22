Dieses fruchtige Chutney wertet jede Mahlzeit auf

Pfirsiche gehören zu den Klassikern des Sommers. Ihr saftiges, sonnengelbes Fruchtfleisch und ihr unverkennbares Aroma erinnert an warme, unbeschwerte Sommertage. Einfach pur verspeist oder in Kuchen und Desserts verarbeitet, haben wir sie wohl alle schon einmal genossen. Doch dieses Pfirsich-Chutney beweist, dass ihr Potenzial noch viel weiter reicht.

Pfirsich-Chutney: sommerlich, köstlich und unglaublich vielseitig

Ihren Ursprung haben Chutneys in der indischen Küche, in welcher sie meist zu herzhaften Speisen gereicht werden. Ihre süßen, sauren und leicht fruchtigen Noten machen sie perfekt als Beilage zu verschiedenen Speisen.

Egal für welches Chutney du dich entscheidest, gemeinsam haben sie eigentlich immer die Idee, Kontraste in sich zu vereinen. Fruchtige Frische trifft auf leichte Schärfe, Süße trifft auf Säure. Und dieses Pfirsich-Chutney erfüllt genau diese Punkte mit Bravour.

Die süße Basis wird offensichtlich von den Pfirsichen gebildet, die durch den Kochvorgang mit dem Zucker nochmal eine ganze Ecke süßer werden. Dem gegenüber stehen die frischen Zitrusnoten der Zitrone und Orange. Eine leicht scharfe Frische kommt mit dem Ingwer hinein, während der Sternanis eine subtile Würze in das Chutney bringt.

Die getrocknete Chilischote rundet das Pfirsich-Chutney perfekt ab. Sie gibt dem Ganzen eine feurige Schärfe, ohne es komplett zu übernehmen. Du kannst natürlich selbst entscheiden, wie viel Chili du hineingibst. Wenn du Schärfe gut verträgst und magst, dann kannst du auch mehr als nur eine hinzufügen. Genieße das Chutney auf einem Sandwich, runde ein Curry mit ihm ab, verfeinere das nächste Grillgut oder nutze es für ein aromatisches Salatdressing!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen für köstliche Chutneys. Solange sie noch aromatisch schmecken, solltest du dir aus den roten Schätzen des Sommers ein Erdbeer-Chutney zaubern. Probiere auch einen Klassiker mit unserem fruchtigen Mango-Chutney. Aber auch Gemüse eignet sich für diesen Dip, wie dieses Zucchini-Chutney beweist!

Pfirsich-Chutney Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Gläser à 200 ml Kochutensilien (à 200 ml, z.B. online diese 🛒 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 500 g reife gelbe Pfirsiche

1 Bio-Zitrone für den Schalenabrieb und Saft

1 Orange

2 EL brauner Zucker

1 getrocknete Chilischote

1 TL frischer Ingwer

1 kleiner Sternanis

1 EL Apfelessig

1 Prise Salz Zubereitung Bringe ausreichend Wasser in einem Topf zum Kochen. Lege die Pfirsiche vorsichtig, am besten mit einem Schaumlöffel, für 15 Sekunden hinein.

Schrecke die Pfirsiche ab, schäle sie und schneide sie in kleine Würfel.

Wasche die Zitrone heiß ab. Halbiere sie, reibe von einer Hälfte die Schale ab und presse sie für 2 EL Saft aus.

Halbiere die Orange und presse sie für etwa 80 ml Saft aus.

Vermenge Pfirsiche, Zucker, die zerbröselte Chilischote, Zitronensaft, Zitronenschale, Orangensaft, Ingwer, Sternanis, Apfelessig mit einer Prise Salz gut in einem Topf. Verrühre es ordentlich miteinander.

Lass die Mischung bei mittlerer Hitze etwa 10-12 Minuten köcheln, bis die Pfirsiche weich sind und die Flüssigkeit etwas angedickt ist.

Fische den Sternanis heraus und fülle das Chutney in sterile Gläser.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.