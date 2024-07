Schnelles Fingerfood: Pfirsich-Crostini mit Ricotta

Fingerfood ist das Allroundtalent in der Küche. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen sind kleine Häppchen das ideale Mitbringsel auf der nächsten Grill- oder Gartenparty, zum anderen sind sie fix zubereitet, sollte sich spontan Besuch ankündigen. Auch als kleine Mahlzeit bei nicht zu großem Appetit ist Fingerfood bestens geeignet. Heute gibt es Pfirsich-Crostini mit Ricotta und Honig.

Pfirsich-Crostini dürfen auf der nächsten Grillparty nicht fehlen

Pfirsich-Crostini begeistern mit einer Mischung aus herzhaften, süßen und fruchtigen Aromen und sind so der perfekte Sommersnack. Ihre Zubereitung ist kinderleicht. In maximal 30 Minuten stehen sie auf dem Tisch.

Für 16 Stück benötigst du Baguettebrot, vier reife Pfirsiche, Ricotta, Honig, etwas Salz und Olivenöl sowie frischen Thymian. Beginne damit, die Pfirsiche gründlich zu waschen und teile sie dann in dünne Scheiben. Schneide danach das Baguette ebenfalls in Scheiben und bestreiche diese von beiden Seiten dünn mit Olivenöl. Nimm eine Pfanne und röste das Brot ebenfalls von beiden Seiten ohne die Zugabe von zusätzlichem Öl ein bis zwei an. Das Brot sollte dabei leicht knusprig werden.

Mische nun den Ricotta mit etwas Salz und dem Honig und bestreiche die geröstetem Brotscheiben damit. Belege sie anschließend mit einigen Pfirsichscheiben träufle etwas Honig darauf uns streue noch frische Thymianblätter darüber.

Tipp: Für ein noch intensiveres Aroma kannst du die Pfirsichscheiben auch grillen. Nimm dafür am besten eine Grillpfanne und brate die geschnittenen Pfirsichscheiben kurz darin an, bis sie die charakteristischen Grillstreifen bekommen. Zusätzlich kannst auf die Brotscheiben noch Parmaschinken legen.

Noch mehr köstliche Fingerfood-Ideen gesucht? Bei Leckerschmecker bist du richtig. Hast du schon mal gefüllten Blätterteig mit Käse und Schinken probiert? Dieses schnelle Fingerfood ist ebenfalls in nur 30 Minuten zubereitet. Der Hit auf jeder Party: herzhafte Pizzabrötchen. Und für den süßen Gaumen empfehlen wir kleine Apfel-Croissants aus Blätterteig.