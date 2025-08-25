Cremig, fruchtig, erfrischend: Von diesem Eis bekommst du nicht genug

Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir: Pfirsiche gehören zu den Früchten, die den Sommer verkörpern, wie kaum etwas anderes. Saftig, süß und perfekt an warmen Tagen, um sich eine schmackhafte Erfrischung zu gönnen. Kein Wunder, dass Pfirsich-Eis ein absoluter Dauerbrenner ist. Mit diesem Rezept zauberst du dir ein köstliches und erfrischendes Pfirsich-Joghurt-Eis, dass du problemlos in deiner Küche zusammenmischen kannst.

Rezept für Pfirsich-Joghurt-Eis: mit und ohne Maschine einfach köstlich

Seien wir mal ehrlich: Eis macht man sich doch irgendwie viel zu selten selbst. Dabei war es in meiner Kindheit sogar ein fester Bestandteil des Sommers. Damals noch mit kleinen Fruchtzwergbechern, die als besondere Aktion sogar immer wieder eigene Eisstiele aus Plastik mit an die Verpackungen klebten. Einfach durch den Deckel eingestochen, ein paar Stunden im Eisfach gelassen und schon konnte die Schleckerei losgehen.

Ein kleines bisschen aufwändiger ist dieses Pfirsich-Joghurt-Eis da schon, aber dafür auch um Welten leckerer, versprochen! Die Kombination aus frischen, reifen Pfirsichen, cremigem Joghurt und einem Spritzer Zitronensaft sorgt für eine fruchtige Erfrischung, in die du dich hineinlegen möchtest. Du kannst, je nach Verfügbarkeit, aber auch zu Pfirsichen aus der Dose greifen, die werden das Eis vermutlich noch um einiges süßer machen.

Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel für dich zu tun. Völlig egal, ob du eine Eismaschine hast oder nicht. Ohne ist es natürlich ein bisschen aufwändiger. Der Sinn einer Eismaschine ist ja, dass sie die Eismasse während des Gefrierens immer wieder durchrührt, damit ein besonders cremiges Ergebnis dabei entsteht. Hast du keine Eismaschine im Haus, dann kannst du das Eis mit etwas Mühe trotzdem zaubern.

Dazu verfolgst du alle Schritte des Rezeptes und füllst die Masse in eine flache Schüssel. Anschließend musst du diese Masse etwa alle 30 Minuten kräftig durchrühren, bis sie die von dir erwünschte Konsistenz erreicht hat. Einen besseren Sommersnack wirst du dieses Jahr wohl kaum noch finden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker lieben wir Eiscreme! Und wenn es dir genauso geht, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse. Hier erfährst du unter anderem, was das perfekte selbstgemachte Eis ohne Eismaschine ausmacht. Mit einem Erdbeer-Frischkäse-Eis zauberst du dir eine cremig-fruchtige Nascherei. Ein Earl Grey-Eis bringt ganz besondere Aromen zum Vorschein.

Pfirsich-Joghurt-Eis Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Eismaschine

(z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Stabmixer Zutaten 1x 2x 3x 130 g Pfirsiche aus der Dose oder frisch

70 g Schlagsahne

130 g griechischer Joghurt

1 TL Zitronensaft

15 g Puderzucker Zubereitung Wenn du frische Pfirsiche nutzt, dann schäle sie und schneide sie klein. Greifst du Dosenpfirsichen, lass sie gut abtropfen und schneide sie dann klein.

Gib Schlagsahne, Joghurt, Zitronensaft, Puderzucker und die Pfirsiche in ein hohes Gefäß. Püriere alles mit dem Stabmixer fein, bis eine glatte, leicht luftige Masse entsteht.

Fülle alles in die Eismaschine und lass es für 15-20 Minuten, je nach Eismaschine gefrieren, bis ein cremiges Eis entstanden ist. Für eine Zubereitung ohne Eismaschine kannst du die Masse in eine flache Schüssel geben, ins Eisfach stellen und alle 30 Minuten kräftig durchrühren, bis eine feste, aber cremige Masse entstanden ist.

Serviere es sofort oder friere das Eis in einem kleinen Behälter ein und lass es dann vor dem Servieren kurz antauen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.