Pfirsich-Lavendel-Marmelade: Provence-Charme trifft auf Obstgarten

Der Sommer ist kulinarisch meine liebste Jahreszeit, denn im Garten gibt es allerhand Leckeres zu ernten. Beim Obst stehen Himbeeren und Pfirsiche bei mir ganz hoch im Kurs. Die verarbeite ich gern zu Marmeladen, denn so habe ich auch im Herbst und Winter noch was von den süßen Früchten. Heute möchte ich mein liebstes Rezept für Pfirsich-Lavendel-Marmelade mit dir teilen.

Pfirsich-Lavendel-Marmelade: aromatisches Rezept

Die Hauptzutat dieser Marmelade sind natürlich reife, saftige Pfirsiche mit ihrer charakteristischen Süße und dem zarten Aroma. Echter Lavendel, vorzugsweise getrocknete Blüten, verleiht der Marmelade ihre besondere Note. Ein Hauch Vanille rundet das Rezept ab.

Wasche und entsteine die Früchte. Schneide sie dann in Stücke, püriere sie und fülle sie in einen ausreichend großen Topf. Fülle die Lavendelblüten in einen Teefilter und gib diesen zusammen mit Vanilleschote und -mark sowie Gelierzucker zu den Pfirsichen. Lass den Inhalt aufkochen und lass die Marmelade dann weitere vier Minuten sprudelnd kochen. Entferne am Ende die Lavendelblüten und die Vanilleschote und fülle die Pfirsich-Lavendel-Marmelade in saubere, sterilisierte Gläser ab.

Weil selbst in der Spülmaschine nicht immer alle Keime abgetötet werden, ist es wichtig, bereits verwendete Gläser zu sterilisieren. Bringe dafür Wasser in einem großen Topf zum Kochen und lege Gläser, Deckel und auch Dichtungsringe hinein, je nachdem welche Art von Einweckgläsern du verwendest. Lass alles 10 Minuten vor sich hin kochen und befalle die Gläser danach schnellstmöglich.

Der Duft der Pfirsich-Lavendel-Marmelade weckt Erinnerungen an sonnige Sommertage und mediterrane Gärten. Lass sie dir auf einem knusprigen Brötchen oder Croissant schmecken oder verwende sie für Desserts oder zum Backen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Falls dir diese Pfirsich-Lavendel-Marmelade gefallen hat, wirst du auch unsere anderen fruchtigen Kreationen lieben. Probiere unsere sonnige Nektarinen-Marmelade für pure Sommerfrische oder die tropische Solero-Marmelade. Für Beerenliebhaber ist die spritzige Blaubeer-Limetten-Konfitüre perfekt.

Pfirsich-Lavendel-Marmelade Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Gläser Kochutensilien (à 200 ml, online z.B. hier 🛒 8 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Pfirsiche

1 Vanilleschote

2 EL getrocknete Lavendelblüten nach Belieben mehr

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Wasche die Pfirsiche, entsteine sie und schneide sie in Stücke. Wiege 1 kg der Früchte ab und püriere sie nach Belieben gröber oder feiner.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus. Fülle die Lavendelblüten in einen Teefilter.

Gib die Pfirsiche zusammen mit den Lavendelblüten, der Vanilleschote und dem -mark sowie dem Gelierzucker in einen großen Topf.

Bring alles unter Rühren zum Kochen und lass die Marmelade für rund 4 Minuten sprudelnd kochen.

Entferne zum Schluss den Lavendel und die Vanilleschote.

Fülle die Pfirsich-Lavendel-Marmelade heiß in Gläser und verschließe diese gut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.