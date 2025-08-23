Saftig, unkompliziert, beliebt: dieser Blechkuchen mit Quark und Pfirsichen funktioniert immer

Du suchst einen Blechkuchen, der schnell gemacht ist, gut transportiert werden kann und zu jedem Anlass passt? Da haben wir etwas für dich! Dieser Pfirsich-Quark-Kuchen vom Blech ist ein echter Klassiker unter den bodenständigen Blechkuchen. Er passt genauso gut zu Familienfeiern wie zu spontanen Nachmittagen mit deinen Lieben – und lässt sich dafür ohne viel Aufwand vorbereiten. Hier ist das Rezept.

Pfirsich-Quark-Kuchen vom Blech: einfacher geht’s kaum

Pfirsich-Quark-Kuchen vom Blech schmeckt nach Sommer, Sonne und faulen Nachmittagen im Halbschatten. Seine verführerische Kombi aus säuerlichem Quark und saftig-süßen Früchten macht ihn zu etwas ganz Besonderem, von dem wir gar nicht genug bekommen können. Besonders für Früchte, die schon etwas reifer sind, eignet er sich hervorragend.

Die Zubereitung beginnt mit einem Mürbeteig. Dafür verknetest du Mehl, Butter, Zucker und ein Ei. Drücke ihn auf einem mit Backpapier ausgeschlagenen Backblech flach und ziehe ihn dabei an den Rändern ein wenig hoch. Während der Teig danach im Kühlschrank ruht, kümmerst du dich um die Quarkschicht. Dafür mischst du Quark, Eier, Vanillepuddingpulver und ein wenig Zitronenschale miteinander.

Verteile die Quarkmasse auf dem Teigboden und verstreiche die Quarkmasse darauf. Schneide die Pfirsiche in regelmäßige, dicke Schnitze und drücke diese leicht in die Masse. Du musst die Pfirsiche dafür nicht schälen, kannst es aber tun, wenn du das lieber magst. Tauche die Früchte dafür kurz in kochendes Wasser, dann löst sich die Haut ganz einfach.

Nun brauchst du nur noch Streusel, die du rasch aus Mehl, Zucker, Butter und einem Hauch Zimt zusammenknetest. Streue diese auf den Pfirsichen aus und schiebe den Kuchen in den Ofen. Hier backt er nun vor sich hin, bis die Streusel goldbraun sind und die Quarkmasse leicht aufgeht. Hole ihn aus dem Ofen, lass ihn auskühlen und schneide ihn dann in Stücke. Mmh, wie lecker er ist! So gut kann der Sommer ruhig immer schmecken.

Pfirsich-Quark-Kuchen vom Blech Nele 4.08 ( 151 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien (ca. 30×40 cm, z.B. dieses hier mit Transporthaube 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 300 g Weizenmehl

150 g Butter kalt

80 g Zucker

1 Ei Für die Quarkmasse: 750 g Magerquark

3 Eier

1 Pck. Vanillepuddingpulver

80 g Zucker

1 Bio-Zitrone Abrieb Für den Belag: 6 reife Pfirsiche Für die Streusel: 150 g Mehl

80 g Zucker

100 g kalte Butter

1/2 TL Zimt Zubereitung Verknete Mehl, Butter, Zucker und Ei zügig zu einem glatten Mürbeteig.

Drücke ihn auf ein mit Backpapier belegtes Blech und ziehe einen kleinen Rand hoch. Stell das Blech kalt.

Verrühre Quark, Eier, Vanillepuddingpulver, Zucker und Zitronenabrieb zu einer glatten Creme.

Wasche die Pfirsiche, entkerne sie und schneide sie in dicke Spalten. (Optional: vorher häuten, siehe Tipp im Text).

Verteile die Quarkmasse gleichmäßig auf dem gekühlten Teigboden. Drücke die Pfirsichstücke leicht in die Quarkmasse.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verknete Mehl, Zucker, Butter und Zimt rasch zu Streuseln und streue sie über den Kuchen.

Backe den Kuchen ca. 40 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

