Pfirsich-Rosmarin-Marmelade: Sonne im Glas

Süß, saftig und fruchtig: Noch bis September dürfen wir uns über frische und aromatische Pfirsiche freuen. Wir schnappen uns heute ein paar Exemplare und bereiten daraus eine leckere Pfirsich-Rosmarin-Marmelade zu, mit der wir den Geschmack des Sommers konservieren. Auf geht’s!

Pfirsich-Rosmarin-Marmelade

Pfirsiche und Sommer gehören einfach zusammen. Bis September kann man die süßen Früchte mit der samtigen Schale noch bekommen und aus ihnen allerhand leckere Köstlichkeiten zubereiten (oder sie natürlich auch einfach vernaschen). Wir haben uns aber entschieden, sie zu einer Marmelade zu verarbeiten, um auch im kalten, grauen Winter noch etwas von dem sommerlichen Geschmack zu haben.

Unsere Pfirsich-Marmelade kommt aber nicht ganz allein daher. Wir kombinieren sie noch mit den würzigen Aromen von Rosmarin, denn sein herb-kräuteriger Geschmack passt perfekt zur fruchtigen Süße der Pfirsiche.

Und überhaupt zählt Rosmarin zu den kulinarischen Multitalenten und ist aus der Küche einfach nicht wegzudenken. Ob in Süßspeisen, in Marinaden, zum Würzen von Fisch oder Fleisch oder um Kartoffeln ein besonderes Aroma zu verleihen, das Kraut passt wirklich zu vielen Zutaten.

Jetzt bekommt es in unserer Pfirsich-Marmelade einen großen Auftritt. Zupfe die Nadeln vom Stiel und gib sie mit in den Topf, in dem du die Marmelade kochst. Zuerst aber schälst und entsteinst du die Pfirsiche, schneidest sie in grobe Stücke und pürierst sie zu einer feinen Masse. Dazu kommen Saft und Abrieb einer Zitrone, der Gelierzucker sowie die Rosmarinnadeln.

Koche die Mischung dann unter Rühren auf, bis sie sprudelt und lass sie für einige Minuten köcheln. Besteht die Marmelade die Gelierprobe, dann kannst du sie in sterile Gläser umfüllen. Achte darauf, dass die Gläser wirklich sauber sind, damit die Marmelade nicht schimmelt. Deckel drauf, abkühlen lassen und fertig ist die selbst gemachte Pfirsich-Rosmarin-Marmelade.

Besonders lecker ist die übrigens zu einem süßen Croissant oder auf Brötchen. Du kannst sie aber auch als Highlight zu Käse servieren. Lass es dir schmecken!

Lust auf noch mehr sommerliche Marmeladen? Verpasse nicht diese sizilianische Zitronenmarmelade, diese Nektarinen-Thymian-Marmelade oder diese Himbeer-Minz-Marmelade.

Pfirsich-Rosmarin-Marmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 6 Einweckgläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 kg reife Pfirsiche

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

500 g Gelierzucker 2:1

3 Zweige frischer Rosmarin Zubereitung Schäle die Pfirsiche, entferne die Steine und schneide das Fruchtfleisch in Stücke.

Gib die Pfirsichstücke in den Topf und püriere sie grob mit dem Stabmixer.

Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Wasche den Rosmarin und zupfe die Nadeln von den Stielen.

Füge den Gelierzucker, Zitronensaft, Zitronenabrieb und die Rosmarinnadeln zum Pfirsich hinzu.

Koche alles unter Rühren auf, bis sie Masse sprudelt und lass sie dann 3 – 4 Minuten kochen. Mache anschließend die Gelierprobe: Gib etwas Marmelade auf einen Teller. Wird sie fest, dann ist sie gut, lass sie andernfalls noch ein paar Minuten weiterköcheln.

Fülle die heiße Marmelade in sterile Gläser und verschließe sie sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.