Dieses Frühstück ist der süßeste aller Herbstträume

Ein Frühstück, das die Kraft hat, dich in den Dessert-Himmel zu befördern? Dieser Pflaumen-Crumble-Chiapudding schafft das bestimmt. Hier treffen ein einfacher Chiapudding auf leckeren Pflaumen-Crumble zu einem wahren Herbstgenuss. Neugierig? Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Pflaumen-Crumble-Chiapudding: cremig, fruchtig, crunchy

Ich liebe Pflaumen über alles! Und gerade in dem Moment, als ich den Satz schreibe, fällt mir auf, dass ich das über echt viele Obst- und Gemüsesorten, Lebensmittel und Speisen sage. Aber hey, was soll ich machen? Ich bin eben ein echtes Schleckermäulchen mit gutem Geschmack. Aber genug mit der Lobhudelei, kommen wir zum Eingemachten: Pflaumen.

Die kleine violette Steinfrucht gibt’s bei uns meistens von Juli bis Oktober aus heimischem Anbau. Wobei du sie auch außerhalb der eigentlichen Saison in den Supermärkten bekommst. Das bedeutet: ein nie endender Vorrat an Pflaumen. Perfekt, wenn du nach diesem Rezept für Pflaumen-Crumble-Chiapudding ein genauso großer Fan des Obst bist wie ich.

Doch wusstest du, dass sie nicht nur richtig lecker schmecken, sondern auch noch voller anderer Benefits stecken? In ihnen sind besonders viele Ballaststoffe enthalten, die sie verdauungsfördernd machen. Darüber hinaus punktet sie mit Vitamin A, C und E sowie mit Kalium. Ebenso hat sie durch ihre sekundären Pflanzenstoffe, die unter anderem für die rot-blau-violette Farbe sorgen, entzündungshemmende Eigenschaften. Wenn das die Pflaume nicht zu einem echten heimischen und unterschätzten Superfood macht, oder?

Um sie richtig in Szene zu setzen, habe ich mir heute ein herbstliches Frühstücksrezept überlegt: einen Pflaumen-Crumble-Chiapudding! Dazu rührst einen ganz einfach Chiapudding nach deinem liebsten Rezept an. Ich verwende dazu Milch, etwas griechischen Joghurt, Ahornsirup zum Süßen sowie das Mark einer halben Vanilleschote. Lass das Ganze am besten einige Zeit oder am besten über Nacht im Kühlschrank quellen.

Im nächsten Schritt ist der Pflaumen-Crumble dran. Dazu entkernst und schneidest du die Früchte klein und gibst sie in eine Auflaufform. Aus Haferflocken, gemahlenen Mandeln, Butter, Zimt und Zucker knetest du dann einen krümeligen Teig. Gib ihn über die Pflaumen und backe das Ganze für etwa 25 Minuten. Danach darf der Crumble kurz auskühlen. Im letzten Schritt verteilst du den Chiapudding dann auf Schüsseln und toppst das Ganze mit dem Crumble. Noch ein paar Walnüsse oben drüber, fertig! Lass es dir schmecken!

Lust auf Dessert zum Frühstück? Dann musst du diesen Tiramisu-Chiapudding probieren! Und für noch mehr Herbst-Feeling gibt’s Pumpkin-Spice-Chiapudding und Apfel-Crumble-Chiapudding. Yummi!

Pflaumen-Crumble-Chiapudding Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Chiapudding: 60 g Chiasamen z.B. hier erhältlich 🛒

300 ml Milch

2 EL Ahornsirup z.B. hier erhältlich 🛒

2 EL griechischer Joghurt

1/2 Vanilleschote Mark Für den Pflaumen-Crumble: 300 g Pflaumen

50 g Haferflocken

30 g Mandeln gemahlen

2 EL Butter

2 EL brauner Zucker

1 TL Zimt Für das Topping: 30 g Walnüsse Zubereitung Vermische die Chiasamen mit der Milch, dem Ahornsirup, dem griechischen Joghurt und dem Mark der halben Vanilleschote in einer Schale. Rühre alles gut um, damit sich die Chiasamen gleichmäßig verteilen, und stelle die Mischung für mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank zum Quellen. Wasche die Pflaumen, entkerne sie und schneide sie in kleine Stücke. Verteile die Pflaumen gleichmäßig in einer Backform. Gib die Haferflocken, gemahlenen Mandeln, Butter, braunen Zucker und Zimt in eine Schüssel. Verknete alles mit den Händen oder einer Gabel, bis eine krümelige Masse entsteht. Streue diese über die Pflaumen in der Backform. Backe den Crumble bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) etwa 25 Minuten lang, bis die Crumble-Schicht goldbraun ist und die Pflaumen darunter weich und saftig sind. Lass den Pflaumen-Crumble kurz auskühlen. Hacke derweil Walnüsse klein. Schichte den Chiapudding und den lauwarmen Crumble abwechselnd in Gläser oder eine Schale. Toppe das Ganze mit gehackten Walnüssen und serviere sofort. Notizen Noch herbstlicher auf dem Frühstückstisch wird es mit der richtigen Deko. Bei Geniale Tricks findest du 9 Herbst-Deko-Ideen zum Selbermachen . Schau gleich mal vorbei!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.