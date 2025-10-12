Dieses herbstliche Getränk lässt dich gut gelaunt in den Tag starten

Du kennst das sicherlich auch: Manchmal wacht man morgens auf und schon knurrt der Magen. Obwohl ich eigentlich gar kein Frühstücksmensch bin, kommt das auch bei mir immer wieder vor. Da muss es dann schnell gehen und sollte idealerweise nicht schwer im Magen liegen. Ein köstlicher, frisch gemixter Pflaumen-Dattel-Shake ist dann genau das richtige.

Starte mit einem Pflaumen-Dattel-Shake energiegeladen in den Tag

Dieser Frühstücks-Shake ist nicht nur schnell gemixt, sondern feiert auch die Geschmäcker der kalten Jahreszeit. Datteln, reife Pflaumen und wärmende, gemütliche Gewürze machen diesen Shake zu einer kleinen Hommage an den Herbst. Während die Temperaturen vor der Tür sinken, holst du dir mit diesem Getränk eine Harmonie der Aromen direkt ins Glas.

Der Pflaumen-Dattel-Shake bringt dir ein in wenigen Minuten gemachtes, samtiges, fruchtiges Erlebnis mit einer feinen, natürlichen Süße, die vollkommen ohne Zucker auskommt. Dabei liefert er nicht nur Energie, sondern macht auch einfach zufrieden. Er ist leicht, sättigend und somit perfekt für alle, die vielleicht keine Frühstücksmenschen sind. Einfach pürieren, schlürfen, genießen!

Die Pflaumen sind dabei absolute Alleskönner. Nicht nur sind sie ein köstliches Obst der Saison, sondern versorgen sie dich mit Ballaststoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. In Verbindung mit den Datteln zauberst du dir ein köstliches Zusammenspiel aus fruchtigen Noten und feiner, karamellartiger Süße, die dich zum Tagesstart begeistern wird.

Natürlich kannst du den Pflaumen-Dattel-Shake nicht nur zum Frühstück genießen. Er bietet sich auch perfekt für unterwegs oder im Home-Office an, wenn du einen kleinen Energieschub brauchst. Wenn du ihn einmal probiert hast, wirst du ihn garantiert immer wieder genießen wollen. Probiere ihn auch mit anderen Zutaten und Gewürzen. Eine reife Banane sorgt für mehr Süße und Sättigung und statt Zimt und Kardamom kannst du dem Drink mit Pumpkin Spice-Gewürz noch ein Stückchen herbstlicher machen. Prost!

Pflaumen-Dattel-Shake Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 120 g reife Pflaumen

4 getrocknete Datteln

400 ml Hafermilch

1 EL Haselnussmus

40 g Haferflocken zart

1/2 TL Zimt

1 Prise gemahlener Kardamom

1 Prise Muskatnuss

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Wasche die Pflaumen gründlich, entferne die Kerne und schneide sie in grobe Stücke. Entkerne die Datteln, falls nötig, und zerkleinere sie grob. Tipp: Mit einem : Mit einem Entkerner 🛒 bist du dabei besonders effektiv. Gib Pflaumen, Datteln, Hafermilch, Haselnussmus, Haferflocken, Zimt, Kardamom, Muskat und Vanilleextrakt in einen Standmixer. Pürere alles auf hoher Stufe, bis ein cremiger, einheitlicher Shake entsteht, bzw. bis die Konsistenz deiner Vorstellung entspricht. Fülle den Shake gleichmäßig in zwei Gläser.

